Nga phát triển vaccine mới phòng cúm gia cầm H5N1

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Quỹ Khoa học Nga cho biết tính biến đổi cao và khả năng vượt qua rào cản giữa các loài làm giảm hiệu quả của các loại vaccine cũ không phù hợp với các chủng đang lưu hành.
Nga phát triển vaccine mới phòng cúm gia cầm H5N1

Ngày 21/1, Quỹ Khoa học Nga thông báo các nhà khoa học nước này đã phát triển một dòng vaccine mới ngừa virus cúm gia cầm H5N1 có độc lực cao. Dòng vaccine này an toàn cho cả động vật và con người.

Theo thông báo trên trang web chính thức của Quỹ Khoa học Nga, virus H5N1 có độc lực cao tiếp tục lưu hành trên toàn thế giới, gây tỷ lệ tử vong hàng loạt ở gia cầm và chim hoang dã cũng như thiệt hại kinh tế đáng kể.

Tính biến đổi cao và khả năng vượt qua rào cản giữa các loài làm giảm hiệu quả của các loại vaccine cũ không phù hợp với các chủng đang lưu hành.

Trước thực tế đó, các nhà khoa học tại Đại học Thú y Quốc gia St. Petersburg và Viện nghiên cứu cúm A.A. Smorodintsev đã phối hợp phát triển dòng vaccine mới có thể ngăn ngừa các chủng đang lưu hành.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật di truyền ngược để tạo ra virus, các gene mã hóa hemagglutinin and neuraminidase từ virus H5N1 được phân lập từ một con mòng biển đầu đen vào năm 2023 đã được nhóm nghiên cứu chỉnh sửa để giảm độc tính, sau đó được kết hợp với các gene từ một chủng virus H1N1 an toàn trong phòng thí nghiệm, tạo ra một virus lai có khả năng nhân lên một cách hiệu quả trong phôi của gà.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng trong các thí nghiệm tiêm chủng, gà con được tiêm 2 liều cách nhau 14 ngày đã có mức kháng thể chống lại virus H5N1 cao gấp 10 lần so với mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ.

Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho tính sinh miễn dịch cao của dòng vaccine mới nói trên.

PV
Nga Quỹ Khoa học Nga Vaccine Dịch cúm gia cầm H5N1

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết
(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) trực quan sát trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Đại hội XIV của Đảng: Từ đầu sóng ngọn gió, vững vàng niềm tin hướng về
(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.