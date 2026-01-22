Nga phát triển vaccine mới phòng cúm gia cầm H5N1

(Ngày Nay) - Quỹ Khoa học Nga cho biết tính biến đổi cao và khả năng vượt qua rào cản giữa các loài làm giảm hiệu quả của các loại vaccine cũ không phù hợp với các chủng đang lưu hành.

Ngày 21/1, Quỹ Khoa học Nga thông báo các nhà khoa học nước này đã phát triển một dòng vaccine mới ngừa virus cúm gia cầm H5N1 có độc lực cao. Dòng vaccine này an toàn cho cả động vật và con người.

Theo thông báo trên trang web chính thức của Quỹ Khoa học Nga, virus H5N1 có độc lực cao tiếp tục lưu hành trên toàn thế giới, gây tỷ lệ tử vong hàng loạt ở gia cầm và chim hoang dã cũng như thiệt hại kinh tế đáng kể.

Tính biến đổi cao và khả năng vượt qua rào cản giữa các loài làm giảm hiệu quả của các loại vaccine cũ không phù hợp với các chủng đang lưu hành.

Trước thực tế đó, các nhà khoa học tại Đại học Thú y Quốc gia St. Petersburg và Viện nghiên cứu cúm A.A. Smorodintsev đã phối hợp phát triển dòng vaccine mới có thể ngăn ngừa các chủng đang lưu hành.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật di truyền ngược để tạo ra virus, các gene mã hóa hemagglutinin and neuraminidase từ virus H5N1 được phân lập từ một con mòng biển đầu đen vào năm 2023 đã được nhóm nghiên cứu chỉnh sửa để giảm độc tính, sau đó được kết hợp với các gene từ một chủng virus H1N1 an toàn trong phòng thí nghiệm, tạo ra một virus lai có khả năng nhân lên một cách hiệu quả trong phôi của gà.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng trong các thí nghiệm tiêm chủng, gà con được tiêm 2 liều cách nhau 14 ngày đã có mức kháng thể chống lại virus H5N1 cao gấp 10 lần so với mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ.

Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho tính sinh miễn dịch cao của dòng vaccine mới nói trên.