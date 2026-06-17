Chương trình khám, phát hiện ung thư miễn phí vì sức khỏe cộng đồng

(Ngày Nay) - Chương trình khám cộng đồng này được triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ tầm soát sớm thuận tiện hơn, từ đó nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Ung thư đang trở thành gánh nặng y tế lớn ở Việt Nam với khoảng 180.000-200.000 ca mắc mới mỗi năm và hơn 120.000 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, xu hướng ung thư đang ngày càng trẻ hóa.

Dù bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, không ít người vẫn nhập viện khi đã di căn do chủ quan, ngại khám định kỳ.

Nhằm hỗ trợ người dân sàng lọc phát hiện sớm ung thư và nâng cao nhận thức khám sức khỏe định kỳ, Bệnh viện Đại học Phenikaa triển khai chương trình “Khám, phát hiện ung thư, vì sức khỏe cộng đồng,” diễn ra định kỳ vào ngày thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đại học Phenikaa tại Hà Nội.

Chương trình khám cộng đồng này được triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ tầm soát sớm thuận tiện hơn, từ đó nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân sẽ được khám lâm sàng, tư vấn ban đầu và chỉ định cận lâm sàng phù hợp nếu có dấu hiệu nghi ngờ. Những trường hợp chuyên sâu sẽ được bác sỹ hướng dẫn thăm khám, chẩn đoán và điều trị theo đúng chuyên khoa.

Ngoài việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế, chương trình còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức xây dựng và hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ của người dân trong cộng đồng.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 do Bộ Chính trị ban hành về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động."

Tiến sỹ Nguyễn Quang Hùng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Đại học Phenikaa) chia sẻ, nhiều người vẫn có tâm lý không đau thì chưa cần đi khám. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn.

“Chúng tôi mong muốn người dân chủ động kiểm tra sức khỏe sớm hơn thay vì chờ tới khi có triệu chứng rõ rệt mới đi khám. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm áp lực gánh nặng kinh tế cho người bệnh cũng như gia đình,” Tiến sỹ Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều loại ung thư nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên trên thực tế, không ít người vẫn trì hoãn việc thăm khám do tâm lý chủ quan hoặc chờ tới khi cơ thể có triệu chứng rõ rệt.

Trong bối cảnh các bệnh lý ung thư đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cộng đồng được xem là một trong những giải pháp tích cực, thiết thực nhất góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế sớm hơn.