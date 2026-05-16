Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự bảo trợ truyền thông của Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ.

Chương trình là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc biệt hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, ôn lại hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức gồm các ca khúc ca ngợi Bác Hồ với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam; đặc biệt là chùm kịch ngắn về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm các vở: "Chuyện nhà chị Tín" (Tác giả: Lê Trinh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên), "Miền Nam trong trái tim Bác" (Tác giả: Lý Nguyên Anh - Đạo diễn: NSƯT Mai Nguyên) với sự tham gia biểu diễn của gần 50 nghệ sĩ Nhà Hát kịch Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, cụ thể vào 20h ngày 17/5/2026 sẽ biểu diễn miễn phí tại xã Trường Hà, nơi có Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó – nơi cách đây 85 năm Bác về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Vào 20h ngày 18 và 19/5/2026 sẽ biểu diễn miễn phí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng (Khu trung tâm hành chính tỉnh, phường Thục Phán, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai 24 buổi diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026; 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank; Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Châu - ACIT; Tập đoàn Ecopark; Công ty Netacom.

Việc các nhà tài trợ tham gia không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, lòng tri ân của cộng đồng doanh nghiệp đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn góp phần khẳng định sự chung tay giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa - nghệ thuật trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đồng hành của doanh nghiệp chính là minh chứng sinh động cho chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, qua đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cho những giá trị chính trị - văn hoá cao đẹp.