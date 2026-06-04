Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật có tân Tổng biên tập

(Ngày Nay) - Sáng ngày 3/6/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm bà Khổng Thị Nhung làm Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật.

Ngày 2/6/2026, TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã trao quyết định số 139/QĐ-VATA bổ nhiệm bà Khổng Thị Nhung - Phó Tổng Biên tập, Phó bí thư chi bộ Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tin tưởng trên cương vị công tác mới, bà Khổng Thị Nhung sẽ giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; tiếp tục trau dồi năng lực chuyên môn, tích cực học hỏi, kế thừa kinh nghiệm, phát huy thành tích, đoàn kết thống nhất cùng với tập thể lãnh đạo Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Lê Ngọc Dũng kỳ vọng, tân Tổng Biên tập Khổng Thị Nhung sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối, luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích theo Luật Báo chí, tuân thủ Điều lệ Hội và quy chế hoạt động của Tạp chí. Từ đó tiếp tục xây dựng Tạp chí phát triển vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nền Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, bà Khổng Thị Nhung trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đối tác và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tạp chí để xây dựng Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật ngày càng phát triển, khẳng định uy tín, vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhà báo Khổng Thị Nhung bày tỏ, trên cương vị mới sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, giữ gìn phẩm chất người làm báo cách mạng; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động xây dựng tạp chí đoàn kết, chuyên nghiệp, đổi mới và phát triển bền vững; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí và các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Theo đó, trong thời gian tới, tạp chí sẽ tập trung nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện; tăng cường phản ánh, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của thương hiệu Việt, đội ngũ doanh nhân, nghệ nhân; đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Nhà báo Khổng Thị Nhung có trình độ cao cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước về báo chí, cử nhân báo chí, cử nhân kinh tế. Nhà báo Khổng Thị Nhung từng có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, từng công tác và đảm nhiệm một số vị trí tại các cơ quan báo chí như: Phó Tổng Thư ký báo Nhà báo và Công luận, Thư ký Tòa soạn Báo điện tử VnMedia, Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật.

