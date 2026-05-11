PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 04/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Kho lạnh LPG Thị Vải giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng LPG của PV GAS.
Mở rộng nguồn LNG nhập khẩu giữa áp lực từ căng thẳng Trung Đông

Trong bối cảnh sản lượng khí nội địa suy giảm, PV GAS đã ưu tiên nguồn khí cho phát điện, đồng thời tối ưu vận hành hệ thống để duy trì cung ứng ổn định. Song song, PV GAS đẩy mạnh nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm bổ sung nguồn cung cho các nhà máy điện khí.

Tính đến hết tháng 04/2026, PV GAS đã hoàn thành nhập khẩu 04 đợt mua LNG với tổng khối lượng 230 nghìn tấn từ Qatar, Đông Nam Á và Australia, cung cấp cho các nhà máy điện của PV Power và và các đơn vị phát điện thuộc EVN/EVNGENCO3.

Trong Quý II/2026, nỗ lực thu xếp các chuyến hàng LNG nhập khẩu được đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đến nay, PV GAS đã thu xếp được thêm 01 chuyến hàng giao trong tháng 05 - 06/2026 từ Malaysia. Các chuyến hàng được thu xếp theo nhiều đợt trong tháng 04 và tháng 05/2026 cho thấy năng lực điều phối và đảm bảo nguồn cung trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Việc đưa vào vận hành thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 từ đầu năm 2026 đánh dấu bước phát triển của chuỗi khí – điện LNG tại Việt Nam. Với vai trò nhà cung cấp khí, PV GAS đang chuẩn bị nguồn hàng, hạ tầng và phương án vận hành, từng bước hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Chủ động nhập khẩu hơn 300 nghìn tấn LPG, giữ ổn định nguồn cung thị trường

Bên cạnh LNG, PV GAS tiếp tục duy trì nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ổn định cho thị trường nội địa trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường. Khối lượng LPG nhập khẩu đạt khoảng 104,8 nghìn tấn trong tháng 4/2026 từ Hoa Kỳ, Trung Đông và các khu vực khác.

Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2026, mỗi tháng sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn LPG, đưa tổng lượng nhập khẩu quý II/2026 trên 300 nghìn tấn với nguồn hàng chủ yếu từ Hoa Kỳ. Việc nhập khẩu LPG đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu sang Campuchia, Philippines.

Hoạt động cung ứng LPG được triển khai liên tục cho cả kênh thương mại và bán lẻ, trong đó thương hiệu Petrovietnam Gas tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên thị trường. Thị trường được cung ứng liên tục trong bối cảnh nhu cầu tăng theo chu kỳ, góp phần hạn chế biến động nguồn cung.

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz ảnh 1
Hạ tầng kho lạnh LPG Thị Vải góp phần nâng cao năng lực điều phối và cung ứng LPG cho thị trường của PV GAS.

Trong dài hạn, PV GAS tiếp tục mở rộng hạ tầng khí, LNG và LPG, bao gồm hệ thống đường ống, kho cảng và dịch vụ logistics. PV GAS đồng thời nghiên cứu các giải pháp năng lượng phát thải thấp nhằm thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng.

Với vai trò là mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị khí, PV GAS bảo đảm nguồn nhiên liệu cho phát điện, đồng thời duy trì ổn định nguồn cung LPG cho nền kinh tế. Sự chủ động và linh hoạt trong điều hành giúp PV GAS tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong cả ngắn hạn và dài hạn.

PV GAS Năng lượng LNG LPG

