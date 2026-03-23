Chuyên gia: “Chính sách ‘5 năm không lo lãi suất’ của Vinhomes là cứu tinh đúng lúc, đúng chỗ cho mọi nhà đầu tư”

(Ngày Nay) - Chính sách “5 năm không lo lãi suất” của Vinhomes khiến giới chuyên gia “ngạc nhiên đến sửng sốt” khi lần đầu tiên thị trường xuất hiện một “vùng an toàn lãi suất” kéo dài như vậy . Không chỉ mở ra cho người mua nhà cơ hội sở hữu tài sản thực Vinhomes với chi phí vốn được kiểm soát hoàn toàn , chính sách đột phá còn “phá băng” tâm lý và tạo xung lực mới cho toàn thị trường.

“Mức hỗ trợ khủng khiếp” thiết lập vùng an toàn chưa từng có

Kể từ cuối năm 2025 tới nay, mặt bằng lãi suất biến động tại nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) phần nào gây nên tâm lý lo ngại cho một bộ phận người mua nhà. Trong bối cảnh đó, Vinhomes đã tung ra chính sách siêu ưu đãi “5 năm không lo lãi suất”, bảo đảm khách hàng được vay mua nhà với lãi suất siêu thấp trong thời gian dài.

Cụ thể, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm trong 24 tháng hoặc 7,8%/năm trong 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Nếu thị trường tăng cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả.

Động thái “chơi lớn” của Vinhomes ngay lập tức gây chấn động đối với toàn thị trường. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, bày tỏ sự ngạc nhiên đến sửng sốt, đánh giá đây là “mức hỗ trợ khủng khiếp”.

Theo các chuyên gia, cơ chế này về bản chất đã tạo ra một “vùng an toàn lãi suất” kéo dài tới 5 năm - điều chưa từng xuất hiện trên thị trường. Nhờ đó, bài toán khó nhất của người vay - là sự bất định của chi phí tài chính do lãi suất biến động - được loại bỏ hoàn toàn.

“Chính sách hỗ trợ lãi suất của Vinhomes là cứu tinh đúng lúc, đúng chỗ cho tất cả người mua nhà và nhà đầu tư. Khách hàng được sở hữu ngay tài sản thực, trong khi loại bỏ rủi ro của biến số lãi suất. Từ đó, việc giải phương trình phát triển và đầu tư, sở hữu tài sản thực sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều”, chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh, đánh giá.

Xoay chuyển cục diện, tạo xung lực mới cho thị trường tăng tốc

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, chính sách hỗ trợ lãi suất “khủng” của Vinhomes còn xoay chuyển cục diện thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong bối cảnh sức mua có xu hướng chững lại bởi lãi suất biến động, việc một chủ đầu tư chủ động “gánh” toàn bộ rủi ro lãi suất trong 5 năm cho khách hàng là bước đi mang tính dẫn dắt. Thay vì né tránh rủi ro, Vinhomes chọn cách đứng ra chịu lực. Thay vì chờ thị trường tự điều chỉnh, Vinhomes chủ động hy sinh lợi ích để thiết lập “lá chắn tài chính” bảo vệ cho người mua, góp phần phá vỡ tâm lý chờ đợi và tình trạng ngưng trệ, tạo xung lực cho giao dịch quay trở lại.

Các dự án Vinhomes lập tức tăng nhiệt trở lại. Rõ ràng nhất là sức nóng của chuỗi livestream Hải Vân Bay với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trực tiếp, hàng nghìn booking thành công mỗi phiên.

Tại đô thị nghỉ dưỡng dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Hải Vân, các căn liền kề khu Bạch Vân diện tích 63m², giá từ 5,2 - 6,3 tỷ đồng đang trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ chi phí vốn được kiểm soát ngay từ đầu. Quan trọng hơn, dự án được khởi công từ tháng 6/2025 và đang thi công với tốc độ cao, với các hạng mục trọng điểm như VinWonders Hải Vân, khu thấp tầng, khách sạn và các tòa căn hộ đầu tiên dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027. Điều này đồng nghĩa, nhà đầu tư có thể nhận bàn giao và bắt đầu khai thác chỉ sau khoảng 1,5 - 2 năm, trong khi vẫn nằm trọn trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

Tương tự, khách hàng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được gỡ bỏ hoàn toàn áp lực tài chính để đẩy quanh kế hoạch tích sản, từ đó gia tăng biên độ lợi nhuận song hành cùng lộ trình hoàn thiện hạ tầng khu vực và hệ tiện ích quy mô lớn của siêu đô thị.

Từ cuối 2026 đến 2027, loạt công trình trọng điểm như Welcome Park, Nhà hát Sóng Xanh, chuỗi khách sạn 5-6 sao, Sportia Complex, VinWonders, sân golf, bệnh viện quốc tế Vinmec… sẽ lần lượt hoàn thiện. Tiếp nối, hệ thống hạ tầng trọng điểm, như nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… sẽ khánh thành trong giai đoạn 2028 - 2029.

Với cú hích từ Vinhomes, thị trường đã chuyển trạng thái từ thận trọng sang tăng tốc. Đây cũng là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của Vinhomes trong vai trò của thương hiệu dẫn dắt: không chỉ thích ứng linh hoạt mà còn chủ động định hình cuộc chơi.

“Chính sách hỗ trợ lãi suất là một cú hích mạnh, có tác động lan tỏa tích cực đến toàn bộ thị trường thông qua vai trò dẫn dắt, tiên phong của Vinhomes. Nó giúp củng cố niềm tin vào sự ổn định của thị trường bất động sản bất chấp sóng gió tín dụng, ít nhất trong vòng 5 năm tới”, TS. Vũ Đình Ánh nhận định.

Theo các chuyên gia, trên thị trường cũng chỉ có Vinhomes triển khai được “siêu” chính sách này. Bởi chỉ có doanh nghiệp sở hữu nguồn lực tài chính hùng mạnh, năng lực quản trị rủi ro tốt mới đủ khả năng “bảo hiểm lãi suất” cho khách hàng suốt 5 năm.

“Chính sách này là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, tiềm lực tài chính và vị thế tiên phong, dẫn dắt thị trường bất động sản của Vinhomes. Đây là ‘case study’ điển hình về cách doanh nghiệp cụ thể hóa cam kết đồng hành, chia sẻ rủi ro với khách hàng bằng hành động cụ thể, thiết thực và đặc biệt ấn tượng”, TS. Vũ Đình Ánh bình luận.