Cơ sở giáo dục chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành.

Dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và sự chênh lệch giữa các vùng miền, song với quyết tâm chính trị cao, các cấp, ngành và từng cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia, Trường Mầm non Hoa Lộc (xã Hoa Lộc) với quy mô 248 học sinh đang tập trung huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí vào tháng 11/2026. Tuy nhiên thực tế cho thấy, cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế; các dãy phòng học xây dựng từ năm 2009 đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, trang thiết bị phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ còn thiếu. Trước tình hình đó, việc triển khai Nghị quyết 71 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND địa phương với kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp phòng học trong năm 2026.

Cô Nguyễn Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lộc chia sẻ, Nghị quyết 71 chính là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng toàn diện; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Trường Tiểu học Hoa Lộc (xã Hoa Lộc) với 447 học sinh cũng đang tích cực triển khai Nghị quyết theo kế hoạch chung của địa phương. Trong khi địa phương tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng đội ngũ giáo viên. Theo đó, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng từng lớp học, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, giúp học sinh gắn kiến thức với thực tiễn.

Cùng với đó, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy nhằm tạo hứng thú cho học sinh, nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn khi cơ sở vật chất cần tiếp tục được đầu tư, đội ngũ giáo viên còn thiếu so với yêu cầu. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Theo ông Trần Văn Đề, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoa Lộc, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết 71, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo thành nhiệm vụ phù hợp với từng cấp học. Trên cơ sở 6 quan điểm cốt lõi, xã chỉ đạo các nhà trường thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với bậc mầm non, xã chú trọng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, đặc biệt là cải thiện bữa ăn thông qua việc lựa chọn các đơn vị cung ứng thực phẩm uy tín. Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai bài bản, với đội ngũ giáo viên cốt cán trực tiếp giảng dạy, tổ chức ôn luyện cho các đội tuyển. Nhờ đó, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026, toàn xã có 69/73 học sinh đoạt giải, đạt 94,5%, xếp thứ 15/166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Song song với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị như hệ thống loa trợ giảng cho các lớp học, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy. Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp trường lớp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục địa phương. Theo kế hoạch ngắn hạn, địa phương sẽ đầu tư xây mới, sửa chữa Trường Mầm non Quang Lộc, Trường Tiểu học Hoa Lộc, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Lộc…

Ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các trường trọng điểm

Tại xã Nga Thắng, sau sáp nhập có 14 trường học, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế và nhiều hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp. Trước thực tế đó, địa phương đã triển khai Nghị quyết 71 theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, kết hợp giữa nguồn ngân sách và xã hội hóa. Trước mắt, xã ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các trường trọng điểm như Tiểu học Nga Phượng 1 và Nga Phượng 2; đồng thời chỉ đạo các trường còn lại thực hành tiết kiệm, từng bước cải thiện điều kiện dạy học.

Đáng chú ý, xã không chỉ tập trung vào hạ tầng mà còn đôn đốc các nhà trường lựa chọn khâu đột phá phù hợp như nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số. Cách làm này giúp việc triển khai Nghị quyết đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Tại Trường Mầm non Hải Lộc (xã Nga Thắng) với 507 học sinh học tại 2 điểm trường cách xa nhau, khó khăn trong quản lý là rất lớn. Thực hiện Nghị quyết 71, nhà trường được phê duyệt xây dựng thêm 8 phòng học mới, hướng tới tập trung học sinh về một điểm trường. Đồng thời, hệ thống Internet tốc độ cao, tivi thông minh được trang bị đồng bộ; giáo viên được tập huấn ứng dụng AI trong giảng dạy, giúp bài học sinh động, hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, Trường Mầm non Ngư Lộc (xã Vạn Lộc) lại đối mặt với bài toán thiếu quỹ đất nghiêm trọng khi diện tích bình quân chỉ đạt 2,3 m2/trẻ. Việc được địa phương bố trí thêm quỹ đất để mở rộng khuôn viên đã mở ra cơ hội lớn để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư thiết bị dạy học hiện đại, nâng cao chất lượng bữa ăn và đổi mới phương pháp giáo dục.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, ngành đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 71. Trong đó, tập trung xây dựng và trình phê duyệt các đề án lớn như sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, phát triển Trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm, đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, việc triển khai Nghị quyết 71 vẫn còn không ít khó khăn. Sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền còn tồn tại; cơ sở vật chất ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận giáo viên còn hạn chế. Do đó thời gian tới, để Nghị quyết 71 thực sự phát huy hiệu quả, ngành cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ như: tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ; thúc đẩy chuyển đổi số; đồng thời phát huy vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.