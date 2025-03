Công an thành phố Đà Nẵng thông báo các điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Cụ thể, theo Thông báo số 728/TB-CATP-PTM ngày 10/3/2025, Công an thành phố Đà Nẵng lập 8 điểm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên địa bàn, bao gồm: trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng (số 18 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) và 7 trụ sở cũ của các Công an quận, huyện (trước khi giải thể Công an quận, huyện).

Đối với lĩnh vực Căn cước, định danh điện tử, tất cả công dân trên địa bàn thành phố (không phân biệt quận, huyện, phường, xã) đều có thể liên hệ, thực hiện các thủ tục hành chính tại 8 địa điểm này. Đối với lĩnh vực đăng ký xe, người dân có thể làm thủ tục tại: trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông (số 22 Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và 6 trụ sở cũ của các Công an quận trước khi giải thể. Riêng đối với người dân trên địa bàn huyện Hòa Vang thì có thể làm thủ tục đăng ký xe tại trụ sở Công an các xã (trừ các loại xe do Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký).

Đối với lĩnh vực sát hạch, cấp Giấy phép lái xe và lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp, địa điểm tiếp nhận hồ sơ là bộ phận “một cửa” tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Đối với lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, người dân có thể làm thủ tục hành chính tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (số 183 Phan Đăng Lưu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Thời gian làm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong tất cả các lĩnh vực trên là: từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 - 17 giờ 30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và sáng thứ Bảy hằng tuần.

Theo Thông báo, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực, trách nhiệm, cố gắng triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trên; tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót, chậm trễ, mong được người dân thông cảm, chia sẻ. Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp nhận, xử lý nghiêm túc, đầy đủ các phản ánh, kiến nghị qua các kênh tiếp nhận để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Căn cứ Đề án số 25-ĐA/ĐUCA ngày 11/01/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, từ ngày 1/3/2025, Công an thành phố Đà Nẵng chính thức không tổ chức Công an cấp huyện. Công tác bảo đảm an ninh cơ sở đã được Công an cấp xã tiếp nhận, triển khai hiệu quả, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn, điểm nóng, phức tạp hay suy giảm hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Sau hơn 10 ngày triển khai đã tạo được sự đồng thuận trong dư luận xã hội, không có phản ứng tiêu cực, không xuất hiện các điểm nóng về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá…/.