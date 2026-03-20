Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 20/3, Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 (Hội đồng Bầu cử Thành phố) tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng Bầu cử Thành phố đã công bố Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được công bố công khai tại hội nghị.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố cho biết, Ủy ban bầu cử Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo bám sát kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện các bước trong quy trình tổ chức công tác bầu cử.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu đã ghi nhận có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử (đạt 99,06%) trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố. Tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%; trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Trên địa bàn Thành phố không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, tổng hợp kết quả bầu cử tại Thành phố, số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 125/125 đại biểu (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần).

Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 4.228/4.236 đại biểu.

Trên địa bàn Thành phố không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Ủy ban Bầu cử Thành phố tiếp tục thực hiện các bước theo luật định để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố và chuẩn bị tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.