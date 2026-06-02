Dấu ấn về một Việt Nam tích cực kiến tạo hòa bình

(Ngày Nay) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore đã trở thành tâm điểm chú ý, tạo ấn tượng mạnh trong giới nghiên cứu quốc tế.

Cùng với thông điệp được truyền tải trong bài phát biểu, các hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các quốc gia bạn bè Đông Nam Á đã tô đậm hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Góp phần xây dựng cấu trúc an ninh khu vực bền vững

Tiếp tục phân tích về sức ảnh hưởng từ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, giới chuyên gia nhận định, bài phát biểu có chiều sâu thực tiễn, mang tính chiến lược và có tầm nhìn dài hạn cho khu vực. Báo chí quốc tế và TTXVN dẫn nhận định từ các chuyên gia, học giả cho rằng, bài phát biểu tạo ra sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Trực tiếp tham dự, lắng nghe thông điệp quan trọng từ nhà lãnh đạo Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh bày tỏ đặc biệt quan tâm tới các đề xuất được nêu trong bài phát biểu dẫn đề phiên khai mạc, qua đó cho thấy Việt Nam đã định vị mình vững chắc trong vai trò chủ thể tích cực trong kiến tạo hòa bình và ổn định giữa một thế giới đang biến động nhanh chóng, khó đoán định.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith, các đề xuất do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 phản ánh tầm nhìn của một nhà lãnh đạo xuất sắc, đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bền vững, bảo vệ vị thế, lập trường của các quốc gia nhỏ và vừa khác.

Nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á tại Malaysia, ông Enzo Sim Hong Jun chia sẻ, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ về sự kết hợp giữa đối ngoại chủ động và tầm nhìn phát triển quốc gia toàn diện. Nhà nghiên cứu này nêu rõ, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ thể hiện một kỷ nguyên ngoại giao tự tin, mà còn nhấn mạnh sự tham gia toàn cầu là công cụ then chốt để bảo đảm sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính tích cực và xây dựng, về cơ bản phản ánh quan điểm của hầu hết các nước Đông Nam Á. Giáo sư Mễ Lương đánh giá rất cao các quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nêu trong bài phát biểu. Theo Giáo sư, ASEAN cần phải độc lập và tự chủ, cần được tôn trọng và không chịu sự can thiệp từ bất kỳ thế lực bên ngoài nào.

Thúc đẩy gắn kết vì ASEAN thịnh vượng

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được giới chuyên gia, học giả đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng và diễn ra rất đúng thời điểm.

Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu và Tiến sĩ Mohamed Effendy B Abdul Hamid, Giảng viên cao cấp ngành Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đều cho rằng, chuyến thăm không chỉ tạo sức bật cho quan hệ Việt Nam-Singapore mà còn góp phần bảo đảm ASEAN vẫn là một nhân tố vững mạnh, thống nhất và không thể thiếu trên trường quốc tế.

Theo Giáo sư Vũ Minh Khương, Việt Nam và Singapore đều chủ trương xây dựng quan hệ gắn kết sâu từ hàng hải, hàng không, đào tạo nguồn nhân lực, đến năng lượng, dự trữ năng lượng, an ninh quốc gia, tạo ra sự thông thương để làm tiền đề cho một nền kinh tế Đông Nam Á thống nhất vào năm 2050.

Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở ra thêm nhiều hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore, trong đó có phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Anh Tuấn thuộc Khoa Khoa học máy tính và dữ liệu, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho rằng, hợp tác giữa hai nước trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn nhiều dư địa và cần được thúc đẩy bằng các cơ chế linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hợp tác song phương có thể bắt đầu từ những bước đi cụ thể trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học, chuyên gia của hai nước hoàn toàn có thể phối hợp thông qua việc cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi sinh viên, triển khai các dự án nghiên cứu chuyên sâu hoặc xây dựng các phòng thí nghiệm chung.

Quan hệ Việt Nam-Singapore được dư luận nhận định đang đứng trước những cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Hà Sơn Tùng, Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ quang học tiên tiến thuộc Cơ quan Nghiên cứu, Công nghệ và Khoa học Singapore (A*STAR) cho rằng, Việt Nam và Singapore hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo nhà nghiên cứu này, với lợi thế về vị trí địa lý gần gũi, nhiều điểm tương đồng về văn hóa và sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế, Việt Nam và Singapore hoàn toàn có thể thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu ở quy mô sâu rộng hơn trong thời gian tới. Bên cạnh việc kế thừa những thành công từ mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), hai nước có thể mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao thông qua những dự án nghiên cứu trực tiếp giữa các cơ quan khoa học và công nghệ của hai bên.