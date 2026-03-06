Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội non sông của cử tri Thủ đô

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026, các xã, phường ở Thủ đô Hà Nội đang hoàn tất nhiều phần việc quan trọng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Thành phố đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức và điều hành công tác chuẩn bị bầu cử.
Triển khai sớm và bài bản
Ngay từ cuối năm 2025, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai theo lộ trình chặt chẽ như thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri và tổ chức tuyên truyền về bầu cử.
|Bảng niêm yết danh sách ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Phú Thượng (Hà Nội). (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, việc chuẩn bị bầu cử không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các địa phương nắm chắc các quy định của pháp luật về bầu cử, chủ động rà soát các điều kiện tổ chức để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Theo báo cáo, Thành phố đã thành lập Ủy ban bầu cử tại 126 xã, phường; 11 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 31 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 831 ban bầu cử cấp xã và hơn 4.000 tổ bầu cử để phục vụ công tác tổ chức bầu cử.
Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng, bảo đảm mỗi khâu đều có đơn vị chịu trách nhiệm cụ thể, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.
Một khâu quan trọng là quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, được thực hiện qua ba vòng theo quy định của pháp luật. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức từ đầu tháng 12/2025; hiệp thương lần thứ hai vào đầu tháng 2/2026 và hiệp thương lần thứ ba trong tháng 2/2026 nhằm bảo đảm việc lựa chọn ứng cử viên được tiến hành dân chủ, khách quan, thông qua nhiều bước thẩm định và lấy ý kiến cử tri.
Các ứng viên phải trải qua nhiều bước đánh giá, bao gồm lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Các bước trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử được triển khai đúng tiến độ. Hà Nội đã tiếp nhận 55 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 51 hồ sơ do các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 4 hồ sơ tự ứng cử. Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, có 248 hồ sơ ứng cử; cấp xã có hơn 6.000 hồ sơ ứng cử.
Sau ba vòng hiệp thương theo quy định, danh sách chính thức những người ứng cử đã được lập, gồm 39 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 205 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và hơn 5.200 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.
Danh sách, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, khu dân cư và các khu vực bỏ phiếu để cử tri nghiên cứu, theo dõi.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố thông tin, đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở Thủ đô được thực hiện bài bản, khoa học và đúng quy định pháp luật.
Thành phố đã nhận diện rõ các thách thức về thời gian và nhân sự để đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, tạo tiền đề vững chắc cho thành công của cuộc bầu cử.
Thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hoàn thành các nội dung công việc trước thời hạn luật định tối thiểu 2 ngày... Song song với các bước về nhân sự và thủ tục, các địa phương đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.
Các khu vực bỏ phiếu được rà soát, bố trí tại nhà văn hóa, trụ sở cơ quan hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được niêm yết rõ ràng để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.
Tại nhiều phường trung tâm, số lượng cử tri khá lớn. Ví dụ, riêng phường Cửa Nam đã có hơn 41.000 cử tri, cho thấy quy mô tổ chức bầu cử tại Thủ đô là rất lớn và đòi hỏi công tác chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ghi nhận tại phường Sơn Tây cho thấy, phường có 5 đơn vị bầu cử, 58 khu vực bỏ phiếu, tổng số 54.498 cử tri; với 39 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, để bầu 24 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031.
Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự… đang được triển khai đúng tiến độ.
Còn tại xã Đoài Phương (địa bàn có đặc thù với số lượng cử tri là quân nhân, công nhân viên quốc phòng chiếm tỷ lệ lớn), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai sớm, bài bản.
Toàn xã thành lập 5 ban bầu cử tại 5 đơn vị bầu cử; 42 tổ bầu cử với 447 thành viên. Xã có 45 điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa các thôn và các đơn vị quân đội. Nhiều khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành trang trí khánh tiết, các điểm còn lại đang khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm hoàn thành trước thời hạn theo kế hoạch.
Theo các cán bộ cơ sở, việc rà soát danh sách cử tri là một trong những khâu quan trọng nhất, vì đây là cơ sở để bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.
Hướng tới ngày hội lớn ở Thủ đô
Công tác tuyên truyền cũng được Hà Nội đặc biệt chú trọng. Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Theo Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội, việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Mục tiêu là giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu, từ đó tham gia bầu cử một cách trách nhiệm.
|Cử tri xã đảo Minh Châu (Hà Nội) tìm hiểu tiểu sử người ứng cử. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)