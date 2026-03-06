Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội non sông của cử tri Thủ đô

Nhân viên y tế trực xuyên suốt thời gian diễn ra bầu cử (Ngày Nay) - Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử.

Kinh tế Việt Nam trước làn sóng tăng giá dầu do căng thẳng Trung Đông (Ngày Nay) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra những rung lắc đáng kể trên thị trường năng lượng toàn cầu. Khi giá dầu leo thang, nền kinh tế Việt Nam – vốn còn phụ thuộc nhất định vào nguồn năng lượng nhập khẩu phải đối diện nhiều sức ép mới liên quan đến lạm phát, tỷ giá và điều hành chính sách vĩ mô.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ngày Nay) - Sáng 5/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín, khóa XIII, nhiệm kỳ 2023–2028.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo các công trình giao thông quan trọng (Ngày Nay) - Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Bộ Nội vụ phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức bầu cử (Ngày Nay) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội, HĐND có đức, có tài để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz (Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.

Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026 (Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.

Hủy các chuyến bay từ Việt Nam đến một số nước tại khu vực Trung Đông (Ngày Nay) - Các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam tiếp tục hủy các chuyến bay giữa Hà Nội đến một số nước Trung Đông do tình hình căng thẳng tại khu vực này.

Lễ hội áo dài TP.HCM 2026: Sợi tơ vàng son, dệt nên khát vọng (Ngày Nay) - Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 diễn ra trong suốt tháng 3-2026, cao điểm từ ngày 6 đến 8-3 với nhiều hoạt động đặc sắc như hơn 50.000 người đăng ký tham gia đồng diễn áo dài ; cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM ; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online và giới thiệu gần 400 bộ áo dài của 37 nhà thiết kế từ ba miền cả nước.