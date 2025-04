Công bố Lệnh về Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 3/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.

Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 6 chương, 32 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5.

Pháp lệnh được ban hành là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất tính đến thời điểm hiện nay để thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng Pháp lệnh nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập để bảo vệ chặt chẽ, quản lý hiệu quả Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đồng thời phát huy hơn nữa ý nghĩa chính trị, lịch sử-văn hóa của Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về phạm vi Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Pháp lệnh nêu rõ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là các công trình, khu vực có giá trị chính trị, lịch sử-văn hóa, quốc phòng, an ninh đặc biệt của quốc gia bao gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Khu di tích K9; công trình hỗ trợ, phục vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm vi, ranh giới các công trình, khu vực nêu trên thực hiện theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Pháp lệnh quy định rõ: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm hoạt động y tế-kỹ thuật giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoạt động khoa học và công nghệ trong giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; riêng nội dung bảo đảm an ninh, an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết.

Về quản lý các công trình, khu vực trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục 1, Chương III của Pháp lệnh quy định về lập hồ sơ quản lý công trình, khu vực; quản lý, vận hành, bảo quản, bảo trì, bảo đảm kỹ thuật công trình; bảo đảm duy trì, giữ gìn không gian, cảnh quan, kiến trúc, hoạt động xây dựng và bảo vệ môi trường trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ sơ quản lý công trình, khu vực trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xác định độ mật phù hợp với tính chất, loại, nhóm công trình, khu vực; được lưu trữ, quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật về lưu trữ.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện lập và quản lý hồ sơ các công trình, khu vực trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, đầu tư xây dựng công trình phải được thực hiện trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng, tôn trọng thiết kế, kiến trúc ban đầu và quy định pháp luật có liên quan.

Mục tiêu bảo vệ bao gồm các công trình, khu vực thuộc Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động chính trị, văn hóa trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm vi bảo vệ cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.