Bầu cử Quốc hội khóa XVI: Đảm bảo ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

(Ngày Nay) - Bên cạnh những quy trình và thủ tục, công tác tuyên truyền là quá trình vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - vai trò nòng cốt của Mặt trận trong cuộc bầu cử.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của công tác tuyên truyền trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Thưa ông, trong vai trò là Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bối cảnh đất nước đang bước vào đợt bầu cử bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xin ông cho biết công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ trong sự kiện trọng đại này?

Ông Vũ Văn Tiến: Cùng với việc hoàn thiện về quy trình, thủ tục bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, về tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là một nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Mục đích của việc tuyên truyền, vận động bầu cử là giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước.

Bên cạnh tuyên truyền bầu cử, các hoạt động vận động bầu cử bao gồm các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân, đồng thời, trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu hội đồng nhân dân. Vì thế, trong quá trình tiến hành bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành công của các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

Hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử là một trong những nội dung không thể thiếu trong những quy định của Luật Bầu cử ở nước ta. Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 đã dành hẳn chương VI “Tuyên truyền, vận động bầu cử” với những điều khoản quy định rất cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc vận động bầu cử, thời gian tiến hành vận động bầu cử; hình thức vận động bầu cử; hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

- Thưa ông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai những phương án truyền thông thế nào để đảm bảo người dân có thông tin đầy đủ, chính xác về các ứng cử viên?

Ông Vũ Văn Tiến: Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGDVTW, ngày 11/9/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chúng tôi tập trung vào các công việc cụ thể sau: Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuyên truyền quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử, đặc biệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan chức năng; Tuyên truyền tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tuyên truyền quá trình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức tốt bầu cử, nhất là những địa bàn bầu cử ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo..., đồng thời phát hiện những bất cập, hạn chế, kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề mới nảy sinh.

Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu, kết quả to lớn mà Quốc hội đã đạt được trong 80 năm qua; vai trò, đóng góp của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp qua các nhiệm kỳ; khẳng định, làm rõ những bước tiến trong đổi mới và tổ chức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là trong công tác lập pháp, giám sát tối cao, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, quyết định những vấn đề lớn của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế trong 40 năm qua.

Tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động Mặt trận tham gia như: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; công tác tuyên truyền; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; công tác giám sát; công tác thi đua khen thưởng.

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng hướng đến Ngày bầu cử, không khí phấn khởi, dân chủ của Ngày bầu cử.

Chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử của thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

- Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ thông tin, xin ông hãy cho biết Mặt trận Tổ quốc đã lên kế hoạch như thế nào để tận dụng những kênh truyền thông mới này để tiếp cận đối tượng cử tri trẻ tuổi, đặc biệt là những người lần đầu tiên tham gia bầu cử?

Ông Vũ Văn Tiến: Nếu trước đây, tuyên truyền chủ yếu diễn ra qua báo chí, phát thanh, truyền hình và hệ thống cơ sở, thì hiện nay, mỗi người dân đều có thể vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người chia sẻ, thậm chí là người tạo ra thông tin. Điều đó buộc công tác tuyên truyền phải thay đổi theo ít nhất ba phương diện lớn.

Thứ nhất, thay đổi về tốc độ và phương thức truyền tải: Hiện nay, thông tin trên mạng xã hội lan truyền theo từng phút, thậm chí từng giây. Vì vậy, công tác tuyên truyền không thể chậm hơn dòng chảy thông tin. Chúng ta phải chủ động cung cấp thông tin sớm, chính xác và đầy đủ, thay vì chờ đợi rồi mới phản hồi. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống truyền thông cơ sở để bảo đảm thông tin chính thống luôn đi trước, đi cùng và đi sâu vào đời sống xã hội.

Thứ hai, thay đổi về nội dung và cách tiếp cận: Trên mạng xã hội, người dân không chỉ quan tâm đến thông tin khô cứng, mà cần những nội dung dễ hiểu, trực quan, có tính tương tác. Do đó, tuyên truyền về bầu cử hiện nay phải kết hợp giữa văn bản pháp lý với giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi, tăng cường infographic, video ngắn, hỏi - đáp trực tuyến, chủ động giải đáp những băn khoăn của người dân về tiêu chuẩn đại biểu, quy trình hiệp thương, quyền và nghĩa vụ công dân. Khi nội dung đủ rõ ràng, minh bạch, thì thông tin sai lệch sẽ khó có “đất sống”.

Thứ ba, thay đổi về tư duy đấu tranh, phản bác: Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây chia rẽ, chống phá. Trong bối cảnh số, đấu tranh không chỉ là phủ nhận thông tin sai, mà quan trọng hơn là cung cấp thông tin đúng một cách kịp thời, minh bạch quy trình tổ chức bầu cử, tăng cường đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ bản chất vấn đề.

Khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, họ sẽ trở thành “lá chắn” tự nhiên trước những luận điệu sai trái. Vì vậy, trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, với lợi thế của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong hệ để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các tuyến bài, hệ thống infographic, video tuyên truyền ngắn trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua các nền tảng Facebook, Zalo, Youtube… cho phép thông tin chính thống tiếp cận hàng triệu người trong thời gian ngắn, nhất là những người trẻ tuổi - lần đầu tham gia bầu cử. Điều này giúp thu hẹp “khoảng trống thông tin” - vốn là môi trường để tin giả xuất hiện.

Song song với đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát và phát hiện sớm những thông tin sai lệch thông qua công cụ theo dõi dư luận xã hội trên môi trường số giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm thông tin xuyên tạc liên quan đến bầu cử. Từ đó có thể đưa ra thông tin chính xác, phản bác kịp thời, không để những thông tin trái chiều lan rộng.

Khi thông tin chính thống được chia sẻ rộng rãi, chính người dân - đặc biệt là đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận, trong đó có thanh niên Việt Nam - sẽ trở thành lực lượng lan tỏa tích cực.

Mỗi người dân hiểu đúng sẽ là một “kênh truyền thông” tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng chuyển đổi số không thay thế tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở, mà là sự bổ trợ.

Niềm tin không chỉ được xây dựng trên màn hình điện thoại, mà còn trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố; trong sự gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa cán bộ Mặt trận và Nhân dân. Chính sự kết hợp giữa truyền thông số hiện đại và tuyên truyền cơ sở gần dân sẽ tạo nên thế trận thông tin vững chắc, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật.

- Ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền bầu cử? Mặt trận Tổ quốc có vai trò gì trong việc kết nối, hỗ trợ các lực lượng truyền thông khác?

Ông Vũ Văn Tiến: Một điểm rất đáng chú ý là công tác tuyên truyền không phải của riêng Mặt trận, mà là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook; tổ chức các hình thức tương tác phù hợp với giới trẻ. Hội Phụ nữ tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, vận động gia đình tham gia bầu cử đầy đủ. Hội Nông dân triển khai tại các thôn, bản, tổ hợp tác sản xuất. Công đoàn tuyên truyền tại khu công nghiệp, doanh nghiệp, bảo đảm công nhân lao động nắm được quyền và nghĩa vụ của mình. Các tổ chức tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng được vận động tham gia tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Như vậy, có thể thấy công tác tuyên truyền không chỉ là thông tin một chiều, mà là quá trình vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - đúng với vai trò nòng cốt của Mặt trận trong cuộc bầu cử.

Có thể khẳng định, khi mỗi cuộc họp thôn trở thành một diễn đàn dân chủ; khi mỗi buổi sinh hoạt cộng đồng là một dịp trao đổi cởi mở về quyền và trách nhiệm công dân; khi các tổ chức thành viên cùng vào cuộc một cách chủ động, sáng tạo - thì ngày bầu cử chắc chắn sẽ không chỉ là một sự kiện chính trị, mà thực sự là Ngày hội của lòng dân.

- Xin trân trọng cảm ơn ông.