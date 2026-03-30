Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách và người cao tuổi tại xã Thái Thụy, Hưng Yên

(Ngày Nay) - Ngày 29/3/2026, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với các đơn vị y tế Trung ương và địa phương tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người có công, gia đình chính sách và người cao tuổi tại xã Thái Thụy

Tham dự chương trình có đồng chí TS.BS Nguyễn Lương Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Xuân Bái, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình; TS. Trần Mạnh Hà – Uỷ viên BCH Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Bình; đồng chí Phạm Quang Đản - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Thụy, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Công đoàn Y tế Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, Công an xã, Hội Người cao tuổi xã Thái Thụy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các Giảng viên, Học viên, Bác sỹ của Trường và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Y Hà Nội; cùng đông đảo bà con nhân dân xã Thái Thụy.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Lương Tâm nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội và y đức của đội ngũ thầy thuốc, góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách. Việc tổ chức chương trình tại xã Thái Thụy, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh – nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của phong trào công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị y tế Trung ương và địa phương đã chung tay chăm sóc sức khỏe đối với người dân.

Chương trình được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng. Dịp này đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ hơn 50 y, bác sĩ của Trường Đại học Y Dược Thái Bình trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và 400 cơ số thuốc từ Trường Đại học Y Hà Nội được cấp phát miễn phí cho gần 400 người dân đến khám nội khoa, siêu âm, điện tim và được hướng dẫn phòng bệnh và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực tự chăm sóc sức khỏe của người dân ngay từ cơ sở với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Một số hình ảnh tại chương trình