Xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân nhập viện, có biểu hiện ngộ độc

(Ngày Nay) - Ngày 8/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên và các đơn vị chức năng đang phối hợp điều tra, xác minh vụ việc khoảng 30 công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện.
Công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei (Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) có nhiều biểu hiện ngộ độc thực phẩm được thăm khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: TTXVN phát

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã làm việc với công ty này và cơ sở cung cấp các suất ăn; đồng thời lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân. Đến sáng 8/8, sức khỏe của 27 công nhân đã ổn định, được xuất viện.

Theo thông tin ban đầu, từ chiều 7/8, sau khi ăn trưa khoảng một tiếng đồng hồ tại nhà ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei, 27 công nhân cùng có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tiền Hải để thăm khám, điều trị... Đến sáng 8/8, thêm một số trường hợp công nhân của công ty này có cùng biểu hiện đau bụng, nôn và đi ngoài phải nhập viện, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Tiền Hải cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, UBND, Công an xã Ái Quốc (tỉnh Hưng Yên) đã có mặt kịp thời tại bệnh viện và Công ty Toyoda Gosei, phối hợp với các lực lượng chức năng ghi nhận, điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc...

