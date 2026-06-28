Công nghệ làm mát đô thị để ứng phó các đợt nắng nóng cực đoan

DANAFF IV: Đưa “khẩu vị điện ảnh” thế giới đến với khán giả Việt (Ngày Nay) - Chiều 27/6, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức đã họp báo giới thiệu Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”.

20.000 khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc rực rỡ tại concert Thanh Xuân (Ngày Nay) - Diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert Thanh Xuân quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật cùng khoảng 20.000 khán giả. Với sân khấu được đầu tư quy mô, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa và nhiều màn trình diễn được dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam.

Sotheby's lập kỷ lục mới tại London với doanh thu hơn 420 triệu bảng Anh (Ngày Nay) - Nhà đấu giá Sotheby's vừa khép lại tuần lễ đấu giá mùa hè tại London với tổng doanh thu đạt 420,5 triệu bảng Anh , mức cao nhất từng được ghi nhận trong một mùa đấu giá tại châu Âu. Thành tích này được dẫn dắt bởi The Lewis Collection , hiện trở thành bộ sưu tập tư nhân có giá trị cao nhất từng được bán tại London.

Phòng ngừa viêm não Nhật Bản - Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hàng đầu ở trẻ em (Ngày Nay) - Điều khiến viêm não Nhật Bản trở thành nỗi lo của ngành y tế là bệnh thường khởi phát với các dấu hiệu khá giống cảm cúm hoặc sốt virus thông thường như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi.

Australia tăng mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội (Ngày Nay) - Ngày 27/6, Chính phủ Australia thông báo tăng gấp đôi mức phạt hành chính đối với các nền tảng vi phạm lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

Khát nhân lực khối ngành STEM: Rộng cửa tuyển sinh, nhiều ưu đãi cho sinh viên (Ngày Nay) - Với nhu cầu nhân lực lớn, chỉ tiêu tuyển sinh tăng và các chính sách học bổng ưu đãi từ Chính phủ, nhóm ngành STEM đang rộng cửa chờ thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo và gói thầu hơn 341 tỷ đồng tại Bắc Ninh (Ngày Nay) - Dù quy mô vốn, doanh thu và nền tảng tổ chức được đánh giá khiêm tốn hơn Công ty TNHH Một thành viên 207 - doanh nghiệp quốc phòng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Xây dựng Đắc Đạo vẫn được xác định là thành viên đứng đầu liên danh trúng gói thầu trị giá hơn 341,5 tỷ đồng tại Bắc Ninh.

Báo chí và Nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới (Ngày Nay) - Sáng 27/6, tại Nhà Quốc hội, Diễn đàn “Báo chí và Nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Hội Nhà báo Việt Nam.

Viettel giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện đầu tiên được triển khai tại Hà Nội (Ngày Nay) -Ngày 27/6/2026, tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Viettel giới thiệu mô hình chuyển đổi số địa phương toàn diện, kết hợp đồng bộ ba trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số trên cùng một hệ sinh thái số.