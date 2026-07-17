Cháy rừng quay lại thiêu đốt Tây Ban Nha - Italy trải qua cùng lúc hai hình thái thời đối nghịch

Theo giới chức, hơn 400 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của quân đội đang chiến đấu với đám cháy đang lan rộng ở một khu vực dân cư thưa thớt của vùng Aragon, nơi năm ngôi làng nhỏ đã được sơ tán. Quan chức cứu hỏa đánh giá đây là "một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng và phức tạp nhất" xảy ra ở khu vực Aragon do nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh. Ước tính, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 7.600 ha đất rừng và đất nông nghiệp.

Hình ảnh do lực lượng cứu hỏa chia sẻ cho thấy ngọn lửa đang thiêu rụi những khu rừng rộng lớn và những cánh đồng khô cằn, trong khi một đám mây tích khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời. Các quan chức cho biết đám cháy sẽ "mất nhiều ngày để kiểm soát", song hy vọng gió mát và lặng hơn vào ban đêm sẽ hỗ trợ giảm nhẹ tình hình. Hồi tuần trước, Tây Ban Nha vừa trải qua một trận cháy rừng dữ dội ở tỉnh Almeria phía Đông Nam, khiến 13 người thiệt mạng - trong đó có 7 người Anh và 1 người Mỹ - và thiêu rụi 7.000 ha.

Tại Italy, nước này đang trải qua trạng thái thời tiết đối nghịch khi bão dữ dội gây thiệt hại ở miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan, với cảnh báo đỏ được ban hành tại 15 thành phố. Tại miền Bắc, giông mạnh kèm lốc xoáy, mưa đá và gió giật trên 100 km/h đã quét qua nhiều khu vực trong ngày 15/7. Một người đã thiệt mạng tại thị trấn Bomporto, tỉnh Modena, sau vụ va chạm giao thông xảy ra giữa thời điểm mưa bão. Tại vùng Lombardy, lốc xoáy gây thiệt hại ở khu vực Bergamo, trong khi Emilia-Romagna và vùng Triveneto hứng chịu mưa lớn và gió mạnh. Trước đó, khu vực Alto Adige ghi nhận mưa lớn, mưa đá và gió giật khiến lực lượng cứu hỏa phải xử lý khoảng 50 vụ ứng cứu khẩn cấp. Nhiều khu vực thuộc Turin, đặc biệt là các thung lũng Susa và Chisone, cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Trong khi đó, miền Trung và miền Nam Italy vẫn chìm trong đợt nắng nóng gay gắt thứ ba kể từ đầu Hè. Bộ Y tế Italy đã nâng mức cảnh báo đỏ - cấp độ cao nhất, tại 15 thành phố, trong đó có thủ đô Rome, Bologna, Turin, Genoa, Perugia. Dự báo từ ngày 17/7, Milan cũng sẽ được bổ sung vào danh sách này. Ngoài ra, nhiệt độ được dự báo có thể lên tới 45 độ C tại khu vực nội địa đảo Sardinia và khoảng 40 độ C tại Florence và Matera. Theo dự báo, thời tiết tại miền Bắc sẽ dần ổn định từ ngày 16/7, trong khi đợt nắng nóng ở phần còn lại của Italy chỉ được kỳ vọng giảm bớt vào cuối tuần khi nhiệt độ hạ xuống khoảng 34 độ C.