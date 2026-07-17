WHO kêu gọi nâng cao năng lực y tế ứng phó với nắng nóng cực đoan

(Ngày Nay) - Ngày 16/7, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu (WHO/Europe) cảnh báo nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế ngày càng nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các chính phủ và người dân tăng cường chuẩn bị để ứng phó.

Theo WHO/Europe, số liệu từ 5 quốc gia châu Âu cho thấy gần 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường có liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè năm nay. Cơ quan này cho biết châu Âu hiện là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu. WHO/Europe nhận định nhiệt độ tăng cao không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn tạo áp lực đáng kể lên các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế và an sinh xã hội.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Henri P. Kluge cho biết nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trong khu vực trong 4 năm qua, trong khi tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ cao đã tăng 30% trong hai thập kỷ gần đây. Ông Kluge nhấn mạnh các ca tử vong do nắng nóng không phải là điều không thể tránh khỏi. Ông đồng thời kêu gọi triển khai hệ thống cảnh báo sớm, xây dựng các đô thị mát hơn, tăng khả năng tiếp cận nguồn nước và khu vực có bóng mát, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực chuẩn bị của hệ thống y tế trước các đợt nắng nóng cao điểm.

WHO/Europe cho biết đã xây dựng nhiều công cụ và hướng dẫn y tế công cộng nhằm giúp các quốc gia chuẩn bị, ứng phó và thích nghi với cuộc khủng hoảng khí hậu được đánh giá là có tính lặp lại tại khu vực. Các biện pháp bao gồm hướng dẫn kỹ thuật, bộ tài liệu ứng phó với sóng nhiệt và cháy rừng, cùng các khuyến nghị mới về kế hoạch hành động y tế liên quan đến nắng nóng. Cơ quan này cũng xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho nhiều lĩnh vực và bộ thông điệp y tế công cộng nhằm cung cấp lời khuyên thiết thực giúp người dân tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ những người xung quanh trong thời tiết oi nóng.

WHO/Europe cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp cận các cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau, bao gồm nền tảng số, phương tiện truyền thống và mạng lưới cộng đồng.

Liên quan đến áp lực đối với các cơ sở y tế trong điều kiện nhiệt độ cực đoan, WHO/Europe cho biết Sáng kiến An toàn Bệnh viện đang hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực đánh giá khả năng duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp thông qua Chỉ số An toàn Bệnh viện. Công cụ này trước đây chủ yếu được sử dụng để đánh giá khả năng ứng phó với các thảm họa như động đất và lũ lụt, nhưng hiện ngày càng được áp dụng để xác định các rủi ro liên quan đến nắng nóng cực đoan, bao gồm nguy cơ đối với nguồn điện, hệ thống làm mát, nguồn nước và sức khỏe của bệnh nhân cũng như nhân viên y tế.