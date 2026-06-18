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Công nghệ trị liệu số mở hướng mới trong điều trị chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 18/6, Công ty phát triển trò chơi điện tử Dragonfly của Hàn Quốc cho biết kết quả thử nghiệm lâm sàng thăm dò đối với thiết bị trị liệu kỹ thuật số dành cho trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) mang tên Guardians DTx đã được công bố trên một tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành tâm thần học.
Công nghệ trị liệu số mở hướng mới trong điều trị chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ em

Nghiên cứu trình bày kết quả đánh giá hiệu quả và độ an toàn của thử nghiệm lâm sàng thăm dò ngẫu nhiên được thực hiện trên các bệnh nhi mắc ADHD tại Hàn Quốc. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển thiết bị trị liệu kỹ thuật số mang tên Guardians DTx.

Guardians DTx là ứng dụng điều trị sử dụng phần mềm dựa trên trò chơi điện tử, được thiết kế dành cho trẻ em từ 7 đến dưới 13 tuổi mắc ADHD. Thiết bị hướng tới hỗ trợ điều trị thông qua các hoạt động tương tác số nhằm cải thiện khả năng tập trung và kiểm soát hành vi của trẻ.

Theo Dragonfly, sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thăm dò, công ty này hiện đang triển khai các thử nghiệm lâm sàng xác nhận để tiếp tục đánh giá hiệu quả điều trị trước khi thực hiện các thủ tục xin cấp chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP) và phê duyệt lưu hành sản phẩm theo quy định.

Trước đó, Guardians DTx đã được Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc xếp vào nhóm thiết bị y tế sáng tạo công nghệ cao. Sản phẩm này cũng được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm và trình diễn chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số dựa trên cơ sở y tế do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc triển khai.

Theo đại diện của Dragonfly, công ty trên sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu, thu thập thêm các bằng chứng lâm sàng và củng cố nền tảng kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị trị liệu kỹ thuật số, một lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của ngành công nghệ y tế.

Các chuyên gia nhận định sự phát triển của các thiết bị trị liệu kỹ thuật số dựa trên phần mềm, bao gồm các ứng dụng sử dụng trò chơi điện tử, đang mở ra những hướng tiếp cận mới trong điều trị các rối loạn thần kinh và hành vi, đặc biệtl à đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Báo cáo nghiên cứu kể trên đã được đăng tải trên tạp chí Psychiatry Investigation - tạp chí khoa học thuộc danh mục SCI do Hiệp hội Tâm thần học Hàn Quốc xuất bản ngày 16/6.

PV
công nghệ trị liệu tăng động giảm chú ý trẻ em

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