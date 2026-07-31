Trên 22% người trưởng thành thiếu vận động thể lực

(Ngày Nay) - Tại “Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng”, ban hành mới đây, Bộ Y tế đánh giá, 22,2% người trưởng thành ở nước ta thiếu vận động thể lực.

Lối sống ít vận động trở thành thách thức lớn với sức khỏe con người

Theo Bộ Y tế, hoạt động thể lực có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Hoạt động thể lực với cường độ thích hợp, đều đặn và thường xuyên sẽ nâng cao sức khỏe thể chất, có tác dụng phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các rối loạn chuyển hóa trong cơ thể.

Hoạt động thể lực còn giảm thiểu nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần, cải thiện sức khỏe nhận thức, trí nhớ, làm chậm quá trình lão hóa ở người cao tuổi.

Tuy nhiên hiện nay, lối sống ít vận động trở thành một thách thức lớn đối với sức khỏe con người. Theo kết quả điều tra toàn quốc về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế (2021), 22,2% người trưởng thành Việt Nam thiếu hoạt động thể lực (trong đó ở nam giới là 16,1%, nữ giới là 28,3%), tỷ lệ thừa cân béo phì là 15,6% (ở thành thị là 21,3%, ở nông thôn là 12,6%).

Những tác động tiêu cực từ lối sống thiếu hoạt động thể lực như tăng tỷ lệ người thừa cân, béo phì, người mắc các bệnh không lây nhiễm, rối loạn sức khỏe tâm thần đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường hoạt động thể lực trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

Xuất phát từ tình hình đó, tài liệu "Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng" được biên soạn với 4 nội dung chính: Thông tin chung về hoạt động thể lực; Khuyến cáo hoạt động thể lực phù hợp theo nhóm đối tượng; Hướng dẫn an toàn trong hoạt động thể lực; Hướng dẫn tổ chức tăng cường hoạt động thể lực.

Mục đích của tài liệu là nhằm cung cấp thông tin cho người dân về vai trò của hoạt động thể lực đối với sức khỏe và biết cách thực hiện hoạt động thể lực phù hợp để nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho bản thân. Đồng thời tài liệu cũng dùng cho nhân viên y tế cơ sở, y tế cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham khảo để thực hiện truyền thông, hướng dẫn về tăng cường hoạt động thể lực cho cộng đồng.

Bộ Y tế nêu rõ, hoạt động thể lực gồm các hoạt động sau: Tập thể dục: là các hoạt động liên quan đến chuyển động cơ thể có cấu trúc và lặp đi lặp lại. Thể thao: là một loạt các hoạt động được thực hiện theo một bộ quy tắc và được tiến hành như một phần của hoạt động giải trí hoặc thi đấu. Vận động hằng ngày: là hoạt động thể lực không được coi là tập thể dục, thể thao chẳng hạn như đứng, đi bộ/đạp xe đi học hoặc đi làm, làm các công việc ở nhà hoặc làm các công việc có tính chất nghề nghiệp.

Vận động với tần suất phù hợp từng nhóm tuổi

Cẩm nang của Bộ Y tế nêu rõ, với trẻ em dưới 1 tuổi, thời gian vận động tối thiểu là 30 phút/ngày với các hoạt động như nằm sấp, bò, tập đi. Trẻ em từ 1 đến dưới 3 tuổi cần hoạt động thể lực càng nhiều càng tốt, thời gian tối thiểu là 180 phút/ngày, gồm các hoạt động vui chơi ngoài trời và trong nhà.

Đặc biệt, Bộ Y tế lưu ý không khuyến khích cho trẻ 1 tuổi giải trí với màn hình tivi, điện thoại; với trẻ từ 2 đến dưới 3 tuổi thời gian ngồi trước màn hình không quá 1 giờ/ngày, nhưng càng ít càng tốt. Với trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi, thời gian hoạt động thể lực tối thiểu là 180 phút/ngày, trong đó ít nhất 60 phút/ngày với các hoạt động thể lực cường độ vừa và mạnh.

Với nhóm tuổi này, hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc hạn chế thời gian tĩnh tại (không nên để trẻ ngồi lâu, nằm lâu trên xe nôi hoặc ngồi ghế cố định trong thời gian dài), hạn chế thời gian giải trí với màn hình (không quá 1 giờ/ngày, nhưng càng ít càng tốt); thay thế bằng hoạt động nghe đọc sách, kể chuyện, tương tác với cha mẹ/người nuôi dưỡng, hoạt động ngoài trời.

Bộ Y tế lưu ý cha mẹ cần cho trẻ nghỉ ngơi và theo dõi khi xuất hiện dấu hiệu mệt nhiều, khó thở, chóng mặt, đau ngực, đau cơ - khớp kéo dài, sốt hoặc đang mắc bệnh cấp tính.

Với nhóm tuổi 5-17 cần hoạt động thể lực tối thiểu trung bình 60 phút/ngày trong cả tuần (7 ngày/tuần) với cường độ vừa và cường độ mạnh. Trong đó, ít nhất 3 lần/tuần thực hiện các hoạt động cường độ mạnh để tăng cường sức khỏe cho cơ, xương, đồng thời hạn chế thời gian tĩnh tại.

Trẻ em và thanh thiếu niên lứa tuổi này có thể thực hiện các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe, nhảy dây, bơi; các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông; chơi các trò chơi dân gian, dân vũ thể thao. Bộ Y tế cũng khuyến khích trẻ em, học sinh đi bộ, đi xe đạp đến trường.

Theo Bộ Y tế, với người từ 18 - 59 tuổi, hoạt động thể lực giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là tử vong do bệnh tim mạch; giảm nguy cơ mắc tăng huyết áp, ung thư, đái tháo đường tuýp 2, giảm tích lũy mỡ trong cơ thể; giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm, tăng cường khả năng nhận thức và chất lượng giấc ngủ.

Với nhóm tuổi này, Bộ Y tế khuyến nghị nên hoạt động thể lực thường xuyên, ít nhất 5 ngày/tuần. Cụ thể, người trưởng thành nên thực hiện 150-300 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần (tương đương khoảng 30-60 phút/ngày) hoặc 75-150 phút hoạt động cường độ mạnh, hoặc kết hợp cả hai hình thức. Ngoài ra, mỗi tuần nên có ít nhất 2 buổi tập tăng cường sức mạnh cơ đối với tất cả các nhóm cơ chính. Mỗi người cũng có thể tăng thời gian vận động vượt mức khuyến nghị để đạt hiệu quả tốt hơn, đồng thời hạn chế thời gian tĩnh tại. Các hình thức vận động được khuyến khích gồm đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, yoga, khiêu vũ, dân vũ thể thao và các hoạt động làm vườn hoặc lao động thể chất phù hợp.

Bộ Y tế nêu rõ, ở mọi lứa tuổi, người dân cần giảm thời gian tĩnh tại, thay thế bằng các hoạt động thể lực ở bất kỳ mức cường độ nào.

Trong quá trình tập luyện, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, khó thở, hoa mắt, chóng mặt hoặc đau ngực, cần dừng tập ngay để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe. Đối với trẻ nhỏ, các hoạt động vận động phải luôn có người lớn giám sát và bảo đảm môi trường tập luyện an toàn, sạch sẽ, không có nguy cơ chấn thương hay tai nạn.