Công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong đó, cùng với công tác chuẩn bị của các khối lực lượng diễu binh, diễu hành trải qua các đợt hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước, các công tác phục vụ khác cho ngày đại lễ cũng đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu tốt nhất.

Chiều 29/4, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các hoạt động chào mừng khác đã sẵn sàng. Đặc biệt, các hoạt động chính diễn ra trong ngày 30/4 đều đã được chuẩn bị chu đáo và cẩn trọng.

Trước đó, ngay sau buổi tổng duyệt chương trình lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Thành phố đang triển khai các nhiệm vụ với yêu cầu cao nhất, đảm bảo an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến tham dự lễ kỷ niệm; tạo không khí an tâm, thoải mái của người dân và du khách.

Ghi nhận của phóng viên, từ chiều 29/4, trên nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Thành phố, người dân tập trung về ngày càng đông. Nhiều người mang theo đồ ăn, thức uống và những vật dụng cần thiết để có thể "xuyên đêm" đón mừng đại lễ của đất nước vào ngày mai. Tất cả đều chung một tình yêu Tổ quốc, chung niềm tự hào dân tộc, niềm phấn khởi trong bầu không khí hòa bình, chung tâm trạng háo hức đón mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Tại khu vực tuyến đường Lê Duẩn - khu vực diễn ra chương trình lễ chính, người dân dừng lại chụp ảnh lưu niệm bên các mô hình, với trang phục và phụ kiện mang lá cờ đỏ sao vàng đẹp mắt. Lực lượng chức năng được bố trí quanh khu vực phong tỏa trước giờ diễn ra lễ để giữ gìn an ninh trật tự.

Một trong những hoạt động mà người dân mong chờ là lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm giải phóng miền Nam ngày 30/4. Trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra trước ngày lễ chính thức, chương trình thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, thậm chí ngủ qua đêm trên vỉa hè để giữ vị trí đẹp xem chương trình.

Trong ngày tổ chức lễ chính thức, các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều có trang bị màn hình LED cỡ lớn để người dân dễ dàng theo dõi. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên các tuyến đường, người dân có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các kênh truyền hình, báo điện tử...

Để phục vụ công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một số tuyến đường tại khu vực trung tâm Thành phố được điều chỉnh phân luồng giao thông. Trong đó, Thành phố thực hiện cấm xe và người trên hơn 20 tuyến đường tại Quận 1 từ 3 giờ đến 12 giờ ngày 30/4.

Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức, bố trí lực lượng thực hiện công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân khi lưu thông qua khu vực này. Đồng thời, Phòng phối hợp với các cơ quan truyền thông báo, đài thông tin về việc điều chỉnh phân luồng ở những tuyến đường này để người dân nắm được và lựa chọn hướng đi cho phù hợp. Phòng cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm, phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị để kịp thời phát hiện các đối tượng tội phạm lợi dụng để gây mất trật tự an toàn giao thông hoặc khi xảy các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị thì chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ an ninh giải quyết kịp thời, không để tình trạng diễn biến phức tạp.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia các sự kiện phải chấp hành theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng và của hệ thống báo hiệu giao thông. Đồng thời, mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể hãy thể hiện văn hóa giao thông để góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong mắt du khách quốc tế.

Liên quan đến công tác y tế, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn, Trung tâm Cấp cứu 115 phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175 bố trí lực lượng và có phương án cấp cứu chặt chẽ theo 3 vùng (tại chỗ - khu vực khán đài, vùng đệm, dự phòng), thiết kế luồng di chuyển cấp cứu phù hợp với điều kiện thực tế của từng bệnh viện và hệ thống giao thông hiện hành, đảm bảo đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 cùng 44 trạm cấp cứu vệ tinh sẵn sàng các xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu cho công tác cấp cứu người dân trong cộng đồng, huy động thêm 20 xe cấp cứu 2 bánh tham gia ứng trực tại vùng đệm, sẵn sàng cho tình huống cấp cứu khu vực đông người xe cứu thương khó tiếp cận hiện trường. Sở Y tế đề nghị 146 điểm sơ cứu của Hội Chữ thập đỏ sẵn sàng phục vụ công tác sơ cứu trong ngày 30/4.