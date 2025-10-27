Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử về an ninh mạng và vai trò chủ nhà của Việt Nam

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng lớn thúc đẩy quan hệ ASEAN-Ấn Độ (Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Ấn Độ, tăng cường kết nối kinh tế, nhân dân trong hợp tác khu vực.

Tổng thống Putin đánh giá về nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine của Tổng thống Trump (Ngày Nay) - Điện Kremlin mới đây đã tiết lộ về đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin đối với thiện chí chân thành từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump hướng đến giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Mỹ có vượt "lằn ranh đỏ" khi leo thang trừng phạt Nga? (Ngày Nay) - Dù áp lệnh trừng phạt với Rosneft và Lukoil, Mỹ dường như vẫn chưa vượt “giới hạn đỏ”. Giới chuyên gia Nga tin rằng kênh đối thoại ngoại giao vẫn còn cơ hội nối lại.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro khi "phải lòng" chatbot AI (Ngày Nay) - Nhiều giáo viên và phụ huynh ở quốc gia châu Đại Dương này hiện lo ngại những học sinh nhỏ tuổi có thể phát triển sự gắn bó tình cảm không lành mạnh với các Chatbot AI.

Nhiều ca bệnh liệt mặt ngoại biên do thay đổi thời tiết (Ngày Nay) - Những ngày gần đây, do thời tiết lạnh thay đổi bất thường, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 6 ca mắc bệnh liệt mặt ngoại biên. Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như méo miệng, mắt nhắm không kín, bác sĩ chẩn đoán liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7.

Giai đoạn 2020-2025 là chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế (Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Xung đột Hamas-Israel: Hamas nhấn mạnh thỏa thuận vẫn ở giai đoạn đầu (Ngày Nay) - Hamas đang cân nhắc tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên tại Dải Gaza kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền năm 2007; mong muốn tiến hành bầu cử như một bước đệm hướng tới việc thống nhất hàng ngũ dân tộc.

Việt Nam giúp tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN (Ngày Nay) - Ông Enzo Sim Hong Jun, nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á, nhận định kể từ khi gia nhập, Việt Nam đã giúp ASEAN phát triển về mặt ý thức hệ và mở rộng sự bao trùm.