CP Việt Nam bị tố bán heo, gà bệnh: Lời tố cáo gần 500.000 tương tác, Jonny Lieu đã cung cấp cho công an

(Ngày Nay) - Liễu Quý Ngân (SN 1985) - chủ tài khoản facebook Jonny Lieu - người tố Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam trộn heo bệnh, gà bệnh vào heo, gà lành để bán ra thị trường tiếp tục lên tiếng sau khi CP Việt Nam phủ nhận và cho biết đã cung cấp cho cơ quan công an.

Đã cung cấp cho công an

Tính đến trưa nay 31/5/2025, bài viết tố Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam trên tài khoản Facebook có tên Jonny Lieu tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng người tiêu dùng.

Tròn một ngày sau khi đăng tải, bài viết nhận được gần 500.000 lượt tương tác, trong đó hơn 204.000 tài khoản bày tỏ cảm xúc, trên 64.000 bình luận và vượt 177.000 lượt chia sẻ. Sự quan tâm tiếp tục tăng lên khi những trang fanpage, hội nhóm lớn trên Facebook với hàng trăm nghìn người theo dõi và các nền tảng khác như Tiktok, Youtube dẫn lại thông tin.

Tối qua (30/5), sau khi CP Việt Nam phủ nhận thông tin, Jonny Lieu tiếp tục đăng thêm bài viết mới với nội dung ngắn gọn: “Họ nói sản phẩm quy trình khép kín Feed – Farm - Food... mà đem heo ra lò mổ tư nhân thì biết họ nói dối công chúng rồi ạ. Khu vực miền tây không có nhà máy giết mổ, toàn đưa heo vào lò tư nhân mổ gia công”. Bài viết này tiếp tục nhận được hàng ngàn lượt tương tác.

Trong một clip khác cho thấy Liễu Quý Ngân vẫn đang ở bệnh viện với trang phục bệnh nhân. Trao đổi với Ngày Nay trước đó, Ngân cho biết cứ cách ngày phải chạy thận một lần. “Mình bệnh phải giành giật sự sống hằng ngày để lo cho con. Mình không nghĩ ngày đó mình có thể về với con mình nữa, bữa nay mình chạy xong không biết mình còn sống không. Mình bệnh đâu muốn hơn thua với họ đâu”, Ngân chia sẻ trong clip tối 30/5.

Theo lời người này, sau khi đăng tải thông tin công khai lên Facebook, có nhiều người lạ gọi điện thu thập thông tin, hỏi vấn đề này vấn đề kia: “Giống như gài mình vô thế vu khống vậy”, Ngân nói tiếp, trong khi ở group (nhóm trao đổi tình hình heo hằng ngày ở nơi Ngân từng làm – PV) có nhân sự làm việc với nhau rành rành, còn nhân chứng, vật chứng.

Ngoài ra, Jonny Lieu còn kể lại việc từng bị gài: “Họ hỏi mình làm vấn đề này để muốn tiền, để trục lợi cá nhân, hỏi ý mình làm sao, muốn thoả thuận làm sao thì mình nói không. Hợp đồng mình làm tới đâu thì sắp việc tới đó, nếu muốn mình nghỉ trước thì trả lương theo hợp đồng”.

Cũng trong tối qua, Jonny Lieu công bố thêm thông tin mới qua bài viết: “Sự thật về CP Việt Nam P4”, có nội dung: “Giao heo cho khách hàng nhưng nhiều lần ăn cắp phèo non nhưng lúc nào cũng dùng lời lẽ gian xảo, quanh co, biện minh. Đến khách hàng phải rất tức giận cầm miếng phèo lên chỉ chỗ bị cắt, bị đánh cắp”.

Trao đổi với phóng viên trong sáng 31/5, Liễu Quý Ngân cho biết chưa thể thông tin cho báo chí vì đã cung cấp cho công an. Nhưng: “Tôi bịa đặt thì có được lợi ích gì cho tôi đâu…? Tôi nói lên sự thật để bảo vệ sức khoẻ người dân. Tôi không có trục lợi nên không có vấn đề gì lo lắng hết trơn. Tôi nghĩ pháp luật công minh, pháp luật sẽ vào cuộc điều tra, lấy ý kiến khách hàng, người dân này nọ để làm rõ…”, Ngân nói với Ngày Nay trước đó.

Kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của CP Việt Nam tại Sóc Trăng

Liên quan đến những thông tin tố Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam trộn heo bệnh, gà bệnh bán ra thị trường, Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ Nông nghiệp Môi trường chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của CP Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng.

Cục trưởng Dương Tất Thắng ngày 30/5/2025 cho biết ngay khi nắm được thông tin vụ việc đã chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với tỉnh Sóc Trăng xác minh đồng thời có yêu cầu như trên. Khi có báo cáo kết quả, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ thông tin.

Trong diễn biến liên quan, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Sóc Trăng, gồm: lực lượng cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra đột xuất Cửa hàng CP Fresh Shop ở Sóc Trăng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trả lời truyền thông, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết đến 22 giờ tối 30/5, đoàn kiểm tra liên ngành hoàn tất việc kiểm tra cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên.

Theo ông, bước đầu ghi nhận Cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên cơ bản thực hiện đủ các quy trình, giấy tờ… nhưng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên hết hạn trên hai tháng do đổi chủ. Cửa hàng chưa cung cấp được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên.

Trong hôm nay 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành Sóc Trăng tiếp tục kiểm tra các cửa hàng Fresh Shop khác của CP Việt Nam trên địa bàn.

Ngày 30/5/2025, chủ tài khoản facebook Jonny Lieu lên tiếng tố Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam trộn heo bệnh, gà bệnh vào heo, gà lành để bán ra thị trường. Người này từng là nhân viên kinh doanh tại Công ty CP Việt Nam mảng thịt heo, bộ phận gia công.

Trong quá trình làm việc, Jonny Lieu và nhiều người phát hiện doanh nghiệp thường xuyên trộn heo bệnh, gà bệnh vào heo lành, gà khoẻ rồi đưa về Cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên - Sóc Trăng tiêu thụ. Heo và gà bệnh có các dấu hiệu bên ngoài dễ dàng nhận thấy như: nổi trái, hột, áp xe, mủ… Thịt heo bệnh đã cắt ra bốc mùi hôi thối và Lãnh đạo CP Việt Nam yêu cầu pha lóc, bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích, làm chả…

Cùng ngày, CP Việt Nam ra văn bản phủ nhận thông tin.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành liên quan vào cuộc kiểm tra vụ việc, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đại tá Trần Văn Dương – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngành liên quan xác minh và sẽ xử lý nghiêm. Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Sóc Trăng Ngô Thái Chân cũng cho hay: “Sở đã lập đoàn kiểm tra và khi có báo cáo sẽ thông tin chính thức”.

