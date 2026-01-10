WHO ghi nhận những tiến bộ mạnh mẽ của y tế công cộng Việt Nam trong 2025

(Ngày Nay) - Việt Nam đã đề ra tham vọng táo bạo cho ngành y tế như cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu miễn phí trong tương lai, chuyển đổi số; cách tiếp cận đa ngành với an ninh y tế.

Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.

Những tham vọng này bao gồm cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu miễn phí trong tương lai, chuyển đổi số, cách tiếp cận đa ngành đối với an ninh y tế và y tế công cộng bao gồm môi trường lành mạnh hơn và ưu tiên đầu tư vào y tế công cộng và các dịch vụ y tế cơ sở.

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực hiện thực hóa những tham vọng này, WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam, cùng với các đối tác và nhà tài trợ trong nước và quốc tế.

Đại diện WHO tại Việt Nam - Tiến sỹ Angela Pratt cho biết: “Động lực chính trị hiện tại mang đến cơ hội chưa từng có để đẩy nhanh những tiến bộ về sức khỏe cho người dân khắp Việt Nam." Ông nhấn mạnh WHO vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, an toàn hơn và công bằng hơn.

Theo WHO, cơ quan y tế của Liên hợp quốc hoạt động trên toàn bộ phạm vi chính sách y tế công cộng, từ thiết lập tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật, đến hỗ trợ phát triển chính sách và tư vấn thực hiện trên thực địa, với các giải pháp sáng tạo, phù hợp, chẳng hạn như trong chăm sóc bệnh không lây nhiễm (NCD) hoặc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Các lĩnh vực ưu tiên trong nửa cuối năm 2025 bao gồm hợp tác với Chính phủ Việt Nam để tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thiết yếu, bao gồm cả nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở quốc gia Đông Nam Á này, như bệnh không lây nhiễm, bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine, giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh như sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng (HTP), giảm thiểu số người trẻ bị tai nạn giao thông, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, kiểm soát dịch bệnh và tăng cường chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.

Trong báo cáo, WHO gửi lời cảm ơn chân thành tất cả các quốc gia thành viên, đối tác và nhà tài trợ đã đóng góp hào phóng cho công việc của tổ chức nhằm hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Với nguồn tài chính bền vững và ổn định, WHO có thể tiếp tục thúc đẩy công bằng y tế, giúp đưa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) liên quan đến y tế trở lại đúng hướng, và “chuẩn bị cho tương lai” hệ thống y tế và cộng đồng - đảm bảo khả năng phục hồi trước những cú sốc và thách thức.