Bệnh nhân 88 tuổi ung thư dạ dày giai đoạn muộn hồi phục ngoạn mục sau phẫu thuật tại Vinmec Nha Trang

(Ngày Nay) - Chỉ 5 ngày sau ca phẫu thuật cắt bán phần dạ dày điều trị ung thư giai đoạn muộn tại Vinmec Nha Trang, một bệnh nhân 88 tuổi đã có thể vận động, ăn uống, sinh hoạt bình thường và sẵn sàng xuất viện.

Suy kiệt vì ung thư dạ dày giai đoạn muộn

Trước khi nhập viện, bà Nguyễn Thị Chín (trú tại Vạn Ninh, Khánh Hòa) rơi vào tình trạng suy kiệt do ăn uống kém kéo dài, thường xuyên đầy bụng, buồn nôn và nôn nhiều sau ăn. Tình trạng ngày càng nặng nên gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang thăm khám.

Sau khi kiểm tra và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận nhiều dấu hiệu nghiêm trọng. Kết quả chụp X-quang thực quản, dạ dày cho thấy dạ dày giãn lớn, hẹp lòng môn vị, thuốc cản quang bài xuất chậm qua môn vị. Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng phát hiện tồn đọng nhiều thức ăn cũ trong dạ dày, nghi ngờ hẹp môn vị, kèm theo tổn thương loét lớn vùng hang vị, gợi ý u ác tính.

Để đánh giá toàn diện mức độ lan rộng của bệnh, các bác sĩ tiếp tục chỉ định bệnh nhân chụp CT ngực và CT bụng - chậu. Kết quả cho thấy người bệnh mắc ung thư dạ dày giai đoạn IV và có dấu hiệu di căn xa, biến chứng hẹp môn vị, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa trên. Theo TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân ăn uống kém, nôn nhiều và suy kiệt nhanh chóng.

Trước một bệnh nhân lớn tuổi, mắc ung thư giai đoạn muộn, kèm biến chứng hẹp môn vị, việc lựa chọn phương pháp điều trị là thách thức không nhỏ đối với các bác sĩ. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, đội ngũ chuyên gia của Vinmec Nha Trang thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt bán phần dưới dạ dày nhằm giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn, cải thiện khả năng ăn uống, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

“Mục tiêu điều trị trong trường hợp này không chỉ là xử lý khối u, mà quan trọng hơn là giải quyết biến chứng hẹp môn vị đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân. Nếu không can thiệp, bệnh nhân có nguy cơ suy kiệt nhanh, nhiễm trùng, rối loạn điện giải và nhiều biến chứng nguy hiểm khác”, TS.BS Trương Đình Khôi, bác sĩ phẫu thuật trực tiếp cho bệnh nhân, cho biết.

Ca phẫu thuật cắt bán phần dạ dày được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức. Mặc dù người bệnh tuổi cao, thể trạng yếu, ca mổ đã diễn ra thuận lợi, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong và sau phẫu thuật.

Cá thể hóa điều trị - Chìa khóa cải thiện chất lượng sống cho người bệnh

Điều khiến đội ngũ y bác sĩ đặc biệt ấn tượng là tốc độ hồi phục nhanh chóng của cụ bà sau phẫu thuật. Ngay trong ngày đầu sau mổ, bà đã có thể ngồi dậy trên giường và bắt đầu vận động nhẹ nhàng từ ngày thứ hai. Đến ngày thứ ba, bà có thể uống nước, sữa và ăn cháo loãng. Chỉ sau 5 ngày, tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân sinh hoạt gần như bình thường và sẵn sàng xuất viện.

Theo bác sĩ Khôi, sự hồi phục nhanh chóng của bệnh nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc đánh giá đúng chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật mổ phù hợp, kiểm soát đau hiệu quả sau mổ và chăm sóc hậu phẫu toàn diện. Đặc biệt, việc can thiệp kịp thời đã giúp bệnh nhân sớm khôi phục chức năng tiêu hóa.

“Trường hợp của bệnh nhân cho thấy dù ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị vẫn có thể mang lại lợi ích rõ rệt nếu được cá thể hóa phù hợp với từng người bệnh. Phẫu thuật trong giai đoạn IV không nhằm mục tiêu triệt căn hoàn toàn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm triệu chứng, cải thiện khả năng ăn uống và nâng cao chất lượng sống”, bác sĩ Khôi cho biết.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục được tái khám theo lịch hẹn để theo dõi tình trạng sức khỏe, đánh giá đáp ứng điều trị và tư vấn các bước chăm sóc, điều trị tiếp theo phù hợp với diễn tiến bệnh.

“Điều quan trọng nhất là giúp người bệnh sống khỏe hơn, ăn uống, sinh hoạt bình thường và cảm nhận rõ sự cải thiện sau điều trị. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi luôn hướng tới trong điều trị ung thư, đặc biệt với những bệnh nhân lớn tuổi”, bác sĩ Khôi nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng khuyến cáo ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường như viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Do đó, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi có các dấu hiệu như ăn uống kém kéo dài, đầy bụng, nôn ói, sụt cân không rõ nguyên nhân, cần chủ động thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.