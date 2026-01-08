Bộ Y tế cảnh báo liên quan đến một số lô sữa bột nhãn hiệu Beba và Alfamino

(Ngày Nay) - Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam khẩn trương triển khai một số nội dung như: Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với 2 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh.
Bộ Y tế.

Ngày 7/1, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, ngày 6/1, nhiều phương tiện truyền thông phản ánh về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu và thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trưa cùng ngày, Cục An toàn Thực phẩm cũng có văn bản gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam về việc cảnh báo sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức.

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam khẩn trương triển khai một số nội dung như: Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino; Báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 10/01/2026.

Cảnh báo an toàn thực phẩm Thu hồi sữa bột trẻ sơ sinh Kiểm soát sản phẩm nhập khẩu Phản hồi của Nestlé Việt Nam

