Cảnh báo nguy cơ ngộ độc do lạm dụng vitamin D

(Ngày Nay) - Vitamin D từ lâu được biết đến như một dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe xương khớp, nhưng việc sử dụng không kiểm soát có thể biến "thần dược" này thành chất độc hại, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tuyên bố của Giáo sư, bác sĩ Mustafa Altay, chuyên gia nội tiết và bệnh chuyển hóa tại Bệnh viện Đào tạo và nghiên cứu Ankara thuộc Đại học Khoa học y tế Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định khi nồng độ vitamin D trong máu vượt ngưỡng 100 nanogram/ml, nguy cơ ngộ độc sẽ gia tăng đáng kể. Đây là con số đáng báo động trong bối cảnh việc tự ý bổ sung vitamin D đang trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt vào mùa thu và mùa đông.

Theo Giáo sư Altay, vào những tháng cuối năm, góc chiếu của ánh nắng mặt trời không còn thuận lợi, khiến cơ thể giảm khả năng tổng hợp vitamin D tự nhiên. Điều này khiến nhiều người lo lắng về tình trạng thiếu hụt và tự ý sử dụng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, đây chính là con đường dẫn đến nguy hiểm tiềm ẩn do đặc tính tích lũy của vitamin D trong cơ thể và khả năng đào thải kém.

Chuyên gia này làm rõ, mức vitamin D từ 30 đến 50 ng/ml được coi là đủ để duy trì sức khỏe xương khớp ở người trưởng thành khỏe mạnh. Mức từ 12 đến 20 ng/ml được xem là thiếu tương đối, trong khi con số dưới 12 ng/ml thể hiện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cần can thiệp y tế.

Một trong những điểm quan trọng mà Giáo sư Altay nhấn mạnh là sự khác biệt giữa "điều trị" và "bổ sung" vitamin D. Điều trị chỉ được chỉ định trong trường hợp thiếu hụt đã được xác định qua xét nghiệm, với liều lượng được cá nhân hóa và có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Trong khi đó, việc bổ sung thông thường không thể coi như thuốc điều trị và không nên được sử dụng tùy tiện.

Nhóm có nguy cơ ngộ độc vitamin D cao nhất bao gồm người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sử dụng liều lượng rất cao hoặc kéo dài thời gian sử dụng mà không có sự chỉ định của bác sĩ. Theo khuyến cáo y tế, liều dung nạp tối đa an toàn là 4.000 đơn vị mỗi ngày. Việc sử dụng một liều vượt quá 40.000 đơn vị hoặc duy trì liều cao trong thời gian dài có thể đẩy nồng độ vitamin D trong máu lên mức độc hại.

Dấu hiệu cảnh báo sớm của ngộ độc vitamin D là tình trạng tăng canxi máu, biểu hiện qua các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiểu nhiều, mất nước, mệt mỏi và yếu cơ. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng có thể tiến triển nặng với các biến chứng nguy hiểm như sỏi thận, suy thận cấp, rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh và tâm thần. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê và đối mặt với nguy cơ tử vong.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu ngộ độc, Giáo sư Altay khuyến cáo cần ngừng ngay lập tức việc bổ sung vitamin D và canxi, đồng thời đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời. Sự chậm trễ trong việc nhận biết và xử lý có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục.

Chuyên gia này cũng chỉ rõ rằng việc xét nghiệm và bổ sung vitamin D chỉ nên được áp dụng cho các nhóm nguy cơ cao, bao gồm người cao tuổi, người béo phì, những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bệnh nhân loãng xương hoặc mắc các bệnh mạn tính. Đối với những người khỏe mạnh, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh rằng việc bổ sung vitamin D mang lại lợi ích bổ sung nếu nồng độ trong máu đã ở mức bình thường.