Chủ động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời tiết giá rét

(Ngày Nay) - Ngày 6/1, miền Bắc bước sang ngày thứ hai chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường. Tại 15 tỉnh, thành phố, nhiệt độ thấp nhất đều xuống dưới 15 độ C. Trong đó, khu vực đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở độ cao khoảng 1.500m ghi nhận mức nhiệt thấp nhất, khoảng 3 độ C. Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có nhiệt độ khoảng 6 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, thời tiết không mưa, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 10 đến 12 độ C.

Theo các chuyên gia y tế, rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền.

Đối với người cao tuổi, do sức đề kháng và hệ miễn dịch suy giảm, khi thời tiết thay đổi rất dễ bị nhiễm vi khuẩn, virus. Không khí lạnh tác động bất lợi đến đường hô hấp, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh hô hấp mạn tính. Bên cạnh đó, môi trường ẩm thấp tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây cúm, viêm phổi phát triển và tấn công người cao tuổi.

Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi trong mùa đông là các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Phần lớn các bệnh này liên quan đến thời tiết thay đổi, thân nhiệt giảm. Khi mắc bệnh, người cao tuổi dễ bị ho kéo dài, bệnh có nguy cơ tái phát nếu không được theo dõi và chăm sóc kịp thời. Vì vậy, việc quan tâm, theo dõi sức khỏe người cao tuổi trong mùa đông là rất cần thiết.

Ngoài các bệnh liên quan đến thời tiết, người cao tuổi còn thường mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, rối loạn nội tiết, làm tăng nguy cơ biến chứng khi thời tiết lạnh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết hiện nay, để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và giảm nguy cơ nhập viện khi giao mùa, người dân cần chú trọng giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng cân bằng, uống đủ nước ấm và duy trì vận động hợp lý.

Khi trời chuyển lạnh, việc phòng tránh nhiễm lạnh là yếu tố quan trọng hàng đầu. Người cao tuổi cần chú ý giữ ấm các bộ phận như cổ, ngực, lưng và bàn chân. Khi ra ngoài, đặc biệt vào sáng sớm hoặc khi có mưa, cần chuẩn bị áo khoác đủ ấm, mũ len, khăn quàng. Phòng ngủ cần kín gió, bảo đảm đủ ấm; có thể sử dụng đèn sưởi hoặc điều hòa hai chiều khi cần thiết.

Chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch. Người cao tuổi nên sử dụng thức ăn nóng, dễ tiêu hóa, tăng cường rau xanh và các loại trái cây giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi để nâng cao sức đề kháng.

Trong mùa lạnh, người cao tuổi không uống đủ nước có thể khiến đờm đặc lại, máu cô đặc, làm tăng gánh nặng cho thận. Do đó, cần duy trì thói quen uống đủ nước, ưu tiên nước ấm hoặc các loại trà thảo mộc nóng.

Tập luyện thể dục đều đặn giúp tăng cường tuần hoàn máu và nâng cao sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, người cao tuổi cần lựa chọn thời điểm và hình thức vận động phù hợp. Thói quen tập thể dục vào sáng sớm trong mùa lạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ do nhiệt độ thấp và không khí ẩm dễ gây co mạch đột ngột, làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Người cao tuổi nên tập luyện sau 7 giờ sáng hoặc lựa chọn các bài tập nhẹ trong nhà, nơi kín gió; đồng thời cần khởi động kỹ trước khi tập.

Thời tiết lạnh, mưa khiến mọi người có xu hướng sinh hoạt trong không gian kín, tạo điều kiện cho virus lây lan qua đường hô hấp. Việc đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc đến nơi đông người là biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa cúm và COVID-19.

Người cao tuổi cần lưu ý, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao không hạ, mệt mỏi kéo dài, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm.