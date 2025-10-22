CPV Food Bình Phước xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản

(Ngày Nay) -CPV Food Bình Phước công bố cột mốc xuất khẩu ấn tượng với tổng sản lượng 10.000 tấn thịt gà chế biến được xuất sang Nhật Bản, tính từ khi chính thức gia nhập thị trường vào năm 2022.

Con số này góp phần đóng góp vào tổng giá trị xuất khẩu tích lũy trong giai đoạn 2021–2025 ước tính đạt hơn 1700 tỷ VND, đưa CPV Food Bình Phước trở thành một trong những đơn vị xuất khẩu thịt gà chế biến hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay CPV Food có tổng cộng hơn 3.000 công nhân viên hoạt động trong các trang trại, nhà máy giết mổ và chế biến thịt gà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là một ngành kinh doanh mới được Tập đoàn C.P. đầu tư phát triển tại Việt Nam.

“Thành tựu này chứng tỏ CPV Food Bình Phước, với mô hình tích hợp toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Đây là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào công nghệ và quy trình chuẩn hóa, tạo nền tảng để nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn sản xuất và năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu gia cầm chế biến”, Ông Pawalit Ua- Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, chia sẻ.

Cột mốc này được thiết lập trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được thắt chặt. Tháng 9/2025, hai bên đã khởi động Giai đoạn III của Tầm nhìn Trung và Dài hạn về hợp tác nông nghiệp (2025–2030), sau nhiều năm hợp tác ổn định trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, với giá trị thương mại tăng từ 3,02 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 4,9 tỷ USD vào năm 2024.

“Tôi rất vui mừng khi thấy hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển rộng mở thông qua sự hợp tác giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản. CP Việt Nam đã xây dựng một hệ thống sản xuất và chế biến khép kín tại tỉnh Đồng Nai, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến trang trại gà và chế biến thịt gà. Tôi được biết, các sản phẩm chế biến của quý công ty không chỉ được phân phối trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác ngoài Nhật Bản. Tôi hy vọng rằng, thông qua việc sản xuất thịt gà chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, CP Việt Nam sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu thịt gà trong và ngoài nước, đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm của người dân, phát triển kinh tế Việt Nam và tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản và các nước khác trên thế giới”, Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Thông qua sự kiện kỷ niệm 05 năm thành lập Công ty TNHH CPV Food Bình Phước cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn để đạt được thành quả của Công ty trong thời gian qua, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Tôi mong rằng trong thời gian tới Doanh nghiệp tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thúc đẩy mạnh mẽ tính chuyên nghiệp, kể cả hỗ trợ, liên kết với các trang trại chăn nuôi tạo thành chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất, lấy tiêu chí an toàn thực phẩm làm đầu, là cốt lõi trong hoạt động, sản xuất an toàn dịch bệnh, đảm bảo môi trường, tăng trưởng xanh, giảm phát thải và đảm bảo phúc lợi động vật.”

CPV Food Bình Phước thành lập vào tháng 12 năm 2020 với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, được đánh giá là một trong những mô hình sản xuất gia cầm tiên tiến nhất Đông Nam Á. Tổ hợp vận hành theo chuỗi khép kín hoàn chỉnh, bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi, trại giống, ấp nở, nuôi gà thịt, giết mổ - chế biến - xử lý phụ phẩm, với công suất tối đa 52 triệu con gà công nghiệp và 19.200 tấn thịt gà chế biến mỗi năm.

Mỗi công đoạn đều được giám sát nghiêm ngặt theo chuẩn an toàn sinh học và an toàn thực phẩm quốc tế. Gà con được tiêm vắc-xin tự động trong giai đoạn ấp nở để tăng khả năng miễn dịch tự nhiên và giảm thiểu tồn dư kháng sinh. Trong suốt chu kỳ nuôi, hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) và cảm biến theo dõi liên tục các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, lượng thức ăn và tăng trọng. Tất cả phương tiện vận chuyển đều gắn GPS để quản lý hành trình, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo điều kiện nhiệt độ ổn định. Tại nhà máy chế biến, sản phẩm trải qua ba vòng kiểm tra chất lượng (thủ công, cơ giới và kỹ thuật số), đồng thời được soi chiếu bằng tia X và máy dò kim loại trước khi xuất xưởng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn thực phẩm.

Một khách hàng của CPV Food từ thị trường Nhật chia sẻ: “Tại Đồng Nai, CP Việt Nam đã xây dựng một chuỗi sản xuất khép kín – từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gà, đến chế biến thịt gà – bảo đảm tiêu chuẩn cao về vệ sinh và chất lượng. Tôi được biết sản phẩm của công ty không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác ngoài Nhật Bản. Tôi tin tưởng rằng CP Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, nâng cao đời sống của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác trên thế giới.”

Ngoài Nhật Bản, hiện các sản phẩm của CPV Food cũng được xuất khẩu sang Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Lào, Cam-pu-chia và Mông Cổ, tạo nền móng vững chắc cho mục tiêu mở rộng xuất khẩu sang các thị trường cao cấp khác.