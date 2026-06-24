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CSGT khuyến cáo kiểm tra lốp xe để phòng ngừa tai nạn mùa nắng nóng

Ngọc Cương In bài viết
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(Ngày Nay) - Trước tình trạng nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe tăng cường kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là lốp xe, nhằm phòng ngừa nguy cơ nổ lốp, có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Lực lượng CSGT phối hợp làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng trên cao tốc. (Ảnh: CSGT cung cấp)
Lực lượng CSGT phối hợp làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng trên cao tốc. (Ảnh: CSGT cung cấp)

Theo lực lượng CSGT, thời gian gần đây, nền nhiệt ngoài trời liên tục ở mức cao khiến mặt đường trên nhiều tuyến cao tốc hấp thụ nhiệt mạnh. Khi phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, ma sát giữa lốp và mặt đường làm áp suất trong lốp tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp, đặc biệt đối với xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe container chở nặng…

Để bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT đề nghị các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển xe thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Trung tá Hoàng Nguyên Chinh, Phó Đội trưởng đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, Cục CSGT cho biết: “Tài xế cần đặc biệt chú ý đến lốp xe, kiểm tra độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng hoặc quá hạn sử dụng. Người lái xe không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng; chủ động thay thế các lốp bị hư hỏng, xuống cấp nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố khi lưu thông.“

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Cảnh sát giao thông trợ giúp tài xế ô tô bị nổ lốp trên cao tốc. (Ảnh: CSGT cung cấp)

Chỉ một chiếc lốp gặp sự cố ở tốc độ cao có thể khiến phương tiện mất lái, dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản”, Trung tá Hoàng Nguyên Chinh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc kiểm tra lốp xe thường xuyên, các tài xế cần tuân thủ quy định về tốc độ, không chở quá tải trọng, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chủ động nghỉ ngơi sau quãng đường dài để lốp xe được hạ nhiệt tự nhiên, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố.

Theo lực lượng CSGT, thời gian tới, lực lượng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định.

CSGT khuyến cáo kiểm tra lốp xe để phòng ngừa tai nạn mùa nắng nóng ảnh 2
Cảnh sát giao thông xử phạt chủ phương tiện vi phạm giao thông trên cao tốc. (Ảnh: CSGT cung cấp)
CSGT khuyến cáo kiểm tra lốp xe để phòng ngừa tai nạn mùa nắng nóng ảnh 3
Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra người và phương tiện. (Ảnh: CSGT cung cấp)

Lực lượng CSGT khuyến cáo, việc kiểm tra lốp xe thường xuyên, bảo đảm áp suất tiêu chuẩn và thay thế kịp thời các lốp đã xuống cấp là biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay.

Ngọc Cương
CSGT lốp xe nắng nóng tai nạn giao thông an toàn giao thông nổ lốp

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