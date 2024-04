Cụ bà phải khâu gần 70 mũi sau khi bị chó nhà hàng xóm tấn công

Theo người nhà bệnh nhân, ngày 9/3, mẹ chị đang quét ngõ thì bất ngờ chó nhà hàng xóm (nặng hơn 20kg) lao ra tấn công. Con chó quá hung dữ, liên tục cắn vào vùng mặt và tay, chân; đặc biệt vùng mặt khiến bà bị thương rất nặng. Gia đình đã đưa bà đến cơ sở y tế gần nhà sơ cứu, sau đó chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh, cột sống để phẫu thuật.

Bác sĩ Vũ Giang An, Khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh, cột sống là người tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ, đơn vị tiếp nhận người bệnh trong tình trạng bị chó cắn vào vùng mặt. Tất cả các vết thương đều hở, chảy nhiều máu. Tại vùng miệng rách toàn bộ môi dưới thông lên khoang miệng. Trên vùng mắt có vết thương mi dưới mắt trái rách xuống cánh mũi, lộ xương. Vì vết thương rất lớn nên các y bác sỹ phải khâu gần 70 mũi. Những vết thương này có nguy cơ nhiễm trùng rất cao, vì vậy trong quá trình làm phải hết sức cẩn thận, tỷ mỷ để cắt lọc, làm sạch để tránh nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định, được hướng dẫn tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Theo bác sĩ Trần Quang Đại, Phòng tư vấn tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vì vết thương ở vùng mặt nên ngoài tiêm phòng uốn ván, bệnh nhân cần được tiêm phòng dại đầy đủ cả vaccine và huyết thanh kháng dại.

“Thời gian qua, Phòng tư vấn tiêm chủng vaccine đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp đến tiêm phòng dại do chó mèo và cả động vật hoang dã cắn. Chỉ trong buổi sáng 9/4, tại cơ sở Kim Chung đã có 20 người dân đến tiêm vaccine phòng dại và 5 trường hợp tiêm huyết thanh kháng dại”, bác sĩ Đại cho biết.

Bác sĩ Trần Quang Đại khuyến cáo, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, khi bị chó cắn, người dân nên đến cơ sở y tế để được sơ cứu, vệ sinh, sát khuẩn lại vết thương và tư vấn tiêm phòng dại càng sớm càng tốt. Người dân bị chó cắn vào các vị trí như: đầu mặt cổ, bộ phận sinh dục, đầu bàn chân bàn tay hay các trường hợp đa chấn thương với vết thương rộng, sâu thì phải đi tiêm phòng dại ngay, đầy đủ cả vaccine và huyết thanh kháng dại.

Trước đó, thông tin tại Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh dại tiếp tục gia tăng đột biến. Đã có 27 trường hợp tử vong do dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Có 16/63 tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh dại trên người, trong đó khu vực miền Trung ghi nhận số ca bệnh dại tử vong tăng đột biến, hiện đang cao nhất cả nước với 10 ca. Khu vực Tây Nguyên và miền Nam vẫn tiếp tục gia tăng, trong đó tỉnh Đắk Lắk 4 ca, Long An 3 ca.

Tiến sĩ Hoàng Minh Đức cũng cho biết, 100% số ca tử vong dại do không đi tiêm vaccine phòng bệnh, tiêm muộn hoặc không đúng chỉ định. Thống kê cũng cho thấy có tới 43,8% người dân chủ quan cho rằng chó nhà cắn tại thời điểm chó đang bình thường nên không đi tiêm vaccine phòng dại…

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, mùa hè nắng nóng là thời điểm bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát, đặc biệt là bệnh dại. Vì thế, người dân không nên chủ quan. Những hộ gia đình nuôi chó, mèo nên cho đi tiêm phòng đầy đủ. Nếu cho chó đi ra ngoài nên được rọ mõm để phòng bệnh cho cộng đồng.