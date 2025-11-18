Cú 'bắt tay' chiến lược giữa hai Cảng Long An và Kobe mở rộng hành lang logistics xanh Việt – Nhật

(Ngày Nay) - Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Cảng Long An và Cảng Kobe mở ra hướng phát triển mới cho kết nối logistics Việt – Nhật và củng cố vai trò của hai cảng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Quy mô Cảng Quốc tế Long An tại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
Mới đây, tại Osaka, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, lao động và thương mại của tỉnh Tây Ninh tại Nhật Bản (16–22/11/2025), Cảng Quốc tế Long An (Việt Nam) và Cảng Kobe (Nhật Bản) đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ Cảng đối tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hợp tác logistics, phát triển cảng xanh, thông minh và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.

Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo các sở ngành, chính quyền và Cảng Kobe, cùng đại diện Dongtam Group và Cảng Quốc tế Long An. Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong Hội nghị kết nối đầu tư vùng Kansai – Tây Ninh, mở đầu chuỗi hội nghị xúc tiến đầu tư tại ba trung tâm kinh tế lớn của Nhật Bản: Osaka, Tokyo và Yamanashi.

Sau gần một năm trao đổi và chuẩn bị, hai cảng thống nhất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm tăng cường năng lực vận chuyển và lượng hàng hóa thông qua, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành cảng hiện đại, kết nối khách hàng quốc tế và hợp tác phát triển mô hình cảng xanh, cảng thông minh.

Hai bên cũng kỳ vọng đẩy mạnh đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp định hướng phát triển ngành logistics trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Trước lễ ký kết, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã đến khảo sát Cảng Kobe, một trong những cảng biển quốc tế lâu đời và hiện đại nhất Nhật Bản. Thành lập từ năm 1868, Cảng Kobe đã phát triển vượt bậc từ thị trấn chài nhỏ trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực với hệ thống bến cảng nước sâu, đảo nhân tạo Port Island và mạng kết nối trực tiếp sân bay. Cảng Kobe hiện là biểu tượng của mô hình cảng xanh – cảng thông minh, đồng thời là cửa ngõ giao thương chiến lược của vùng Kansai với châu Á và thế giới.

Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương – TGĐ Công ty CP Quản lý & Khai thác Cảng Quốc tế Long An và Ông Tomohisa Izumi – Phó TGĐ Cảng Kobe ký kết MOU.

Cảng Quốc tế Long An, dù là cảng biển mới, nhưng đã nhanh chóng khẳng định vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực phía Nam. Từ vùng đất từng là đầm lầy nhiễm mặn, Long An nay đã trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần giảm tải cho các cụm cảng TP.HCM, hạn chế ùn tắc giao thông nội đô và tối ưu chi phí logistics cho doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Cảng do Dongtam Group đầu tư, định hướng phát triển mô hình tổ hợp Cảng biển – Công nghiệp – Dịch vụ logistics – Đô thị, nhằm tạo hệ sinh thái phát triển đồng bộ và bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh Tây Ninh định hướng phát triển hơn 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp đến năm 2030, logistics được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Sự hợp tác giữa Cảng Quốc tế Long An và Cảng Kobe được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp các địa phương phía Nam tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động.

Hợp tác cảng biển giữa Long An và Kobe không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác Việt – Nhật dựa trên nền tảng kinh tế biển, công nghệ và phát triển bền vững.

Hai cảng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi logistics quốc tế, hướng tới tương lai thịnh vượng và bền vững được xây dựng từ những giá trị hợp tác lâu dài.

Thiên Đăng
Cảng Long An Cảng Kobe logistics Việt – Nhật chuỗi cung ứng toàn cầu

