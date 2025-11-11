Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 32.000 lượt khách dịp cuối năm

(Ngày Nay) - Trong ngày 11-12/11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp đón hai du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas), chở hơn 3.100 hành khách và thuyền viên đến tham quan vùng di sản Quảng Ninh.

Ngay sau khi cập cảng, du khách tàu Westerdam đã tham quan các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, khu danh thắng Yên Tử, city tour Hạ Long; một số đoàn di chuyển tới Hà Nội và Vĩnh Bảo (Hải Phòng) để khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Hai du thuyền Westerdam và Star Voyager đều là “khách quen” của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Trong năm 2025, Star Voyager đã có 4 lần ghé cảng, còn Westerdam đánh dấu chuyến cập bến đầu tiên vào năm 2025, trước đó tàu đã 2 lần đến đây vào năm 2024. Việc các hãng tàu biển quốc tế lớn liên tục chọn Hạ Long làm điểm dừng chân cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thành phố di sản trên bản đồ du lịch biển cao cấp quốc tế.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, với tổng lượng khách đạt 56.647 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch hạng sang.

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: Việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế cập cảng đang minh chứng rõ nét cho sự khởi sắc của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua đường biển. Hạ Long đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam. Phía cảng tàu sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những trải nghiệm đậm bản sắc Việt Nam cho mỗi du khách đặt chân đến Hạ Long.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2025, ngành Du lịch Quảng Ninh phấn đấu thu hút khoảng 2,77 triệu lượt khách, tổng thu du lịch 8.638 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu cả năm đón 21,2 triệu lượt khách và tổng thu 58.000 tỷ đồng.

Đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết, mùa cao điểm du lịch tàu biển thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, du khách lựa chọn các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến.

Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hiện đại, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang trở thành một trong những cảng cập bến được yêu thích nhất của các hãng tàu hàng đầu thế giới. Dự kiến, trong tháng 11, cảng tàu sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế. Tính đến hết năm, tổng số lượng chuyến tàu cập cảng sẽ lên 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách, nâng tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt. Đây là con số kỷ lục, khẳng định vai trò trung tâm của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch tàu biển quốc gia.

Là cảng tàu khách quốc tế đầu tiên của Việt Nam được thiết kế chuyên biệt cho du thuyền cỡ lớn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khả năng đón đồng thời hai tàu trọng tải trên 200.000 GT, với hạ tầng hiện đại, quy trình vận hành đạt chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm thuận tiện và an toàn tối đa cho du khách.