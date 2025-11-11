Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 32.000 lượt khách dịp cuối năm

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Trong ngày 11-12/11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp đón hai du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas), chở hơn 3.100 hành khách và thuyền viên đến tham quan vùng di sản Quảng Ninh.
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ đón khoảng 32.000 lượt khách dịp cuối năm

Ngay sau khi cập cảng, du khách tàu Westerdam đã tham quan các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, khu danh thắng Yên Tử, city tour Hạ Long; một số đoàn di chuyển tới Hà Nội và Vĩnh Bảo (Hải Phòng) để khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Hai du thuyền Westerdam và Star Voyager đều là “khách quen” của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Trong năm 2025, Star Voyager đã có 4 lần ghé cảng, còn Westerdam đánh dấu chuyến cập bến đầu tiên vào năm 2025, trước đó tàu đã 2 lần đến đây vào năm 2024. Việc các hãng tàu biển quốc tế lớn liên tục chọn Hạ Long làm điểm dừng chân cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thành phố di sản trên bản đồ du lịch biển cao cấp quốc tế.

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, với tổng lượng khách đạt 56.647 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch hạng sang.

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: Việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế cập cảng đang minh chứng rõ nét cho sự khởi sắc của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua đường biển. Hạ Long đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam. Phía cảng tàu sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những trải nghiệm đậm bản sắc Việt Nam cho mỗi du khách đặt chân đến Hạ Long.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2025, ngành Du lịch Quảng Ninh phấn đấu thu hút khoảng 2,77 triệu lượt khách, tổng thu du lịch 8.638 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu cả năm đón 21,2 triệu lượt khách và tổng thu 58.000 tỷ đồng.

Đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết, mùa cao điểm du lịch tàu biển thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, du khách lựa chọn các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến.

Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hiện đại, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang trở thành một trong những cảng cập bến được yêu thích nhất của các hãng tàu hàng đầu thế giới. Dự kiến, trong tháng 11, cảng tàu sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế. Tính đến hết năm, tổng số lượng chuyến tàu cập cảng sẽ lên 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách, nâng tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt. Đây là con số kỷ lục, khẳng định vai trò trung tâm của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch tàu biển quốc gia.

Là cảng tàu khách quốc tế đầu tiên của Việt Nam được thiết kế chuyên biệt cho du thuyền cỡ lớn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khả năng đón đồng thời hai tàu trọng tải trên 200.000 GT, với hạ tầng hiện đại, quy trình vận hành đạt chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm thuận tiện và an toàn tối đa cho du khách.

PV
Hạ Long du lịch du khách

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Công bố Trang thông tin điện tử về bầu cử
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.