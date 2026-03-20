Cư dân khu nhà giàu Ciputra phản đối điều chỉnh quy hoạch

(Ngày Nay) - Cư dân Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) vừa có đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng, phản đối phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh.

Theo nội dung đơn kiến nghị ngày 20/3/2026, cư dân cho biết việc lấy ý kiến liên quan đến điều chỉnh quy hoạch được UBND phường Phú Thượng triển khai theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 9/3/2026. Tuy nhiên, phương án đề xuất đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng dân cư sinh sống trực tiếp trong khu vực.

Cụ thể, theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trước đây, khu đất phía sau tòa nhà E1, tiếp giáp khu P của Ciputra được xác định là đất cây xanh, công viên (Hình 1). Tuy nhiên, trong phương án điều chỉnh mới, khoảng 2/3 diện tích khu đất này được đề xuất chuyển đổi sang mục đích xây dựng trường học (Hình 2).

Để bù đắp cho phần diện tích đất cây xanh bị cắt giảm nêu trên và để giữ nguyên được tỷ lệ diện tích cây xanh tính trên diện tích tổng thể của Khu đô thị, Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) đề xuất sử dụng khu đất có hiện trạng là nghĩa trang Xuân Đỉnh (Hình 3) để chuyển đổi thành đất trồng cây xanh (Hình 4). Điều đáng chú ý là khu đất nghĩa trang Xuân Đỉnh này đã được xác định là đất xây dựng trường học, nhà ở (Hình 3), nhưng do không thể giải phóng mặt bằng trong nhiều chục năm nên Chủ đầu tư đã đề xuất chuyển thành đất cây xanh. Như vậy, trong trường hợp không thể di rời được toàn bộ các ngôi mộ ra khỏi khu đất, không thể giải phóng mặt bằng, thì Chủ đầu tư vẫn đảm bảo được tỷ lệ diện tích cây xanh tối thiểu trên tổng diện tích của Khu đô thị.

Trước đề xuất này, cư dân Ciputra hoàn toàn phản đối phương án điều chỉnh cục bộ QHPK tỷ lệ 1/2000, QHCT tỷ lệ 1/500 thành đất cây xanh đối với các ô đất, khu đất nêu trên, vì các lý do sau:

Thứ nhất, việc bố trí thêm đất để xây dựng trường học sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Khi khu vực không còn đủ diện tích trồng cây xanh để điều hòa khí hậu thì những vấn đề liên quan đến chất lượng không khí, bụi bẩn… vẫn sẽ tiếp tục gia tăng và không thể khắc phục được.

Thứ hai, hiện nay đã có nhiều trường học được xây dựng ở Khu E, Khu P Ciputra (có 01 trường học trước mặt Khu P, cạnh Khu E). Nếu thêm trường học bố trí tại đây thì hàng ngày hoạt động của các cơ sở này gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân, đặc biệt là những vấn đề về tiếng ồn, lưu lượng giao thông vào đầu giờ sáng và giờ tan tầm… Do đó, việc tiếp tục bố trí đất xây dựng trường học sẽ làm cho các vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn. Đồng thời, còn làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

Thứ ba, mặc dù Chủ đầu tư đề xuất dành một quỹ đất khác để trồng cây xanh (ở khu vực nghĩa trang Xuân Đỉnh) tuy nhiên tính khả thi của phương án này là rất thấp. Thực tế, trước đây, khu vực này được quy hoạch là đất xây dựng trường học, nhà ở nhưng trong suốt nhiều chục năm vẫn không thể triển khai được do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, di dời các phần mộ. Chủ đầu tư hoàn toàn có thể nắm rõ được thực tế này. Do vậy, dù có bố trí quỹ đất trồng cây xanh ở khu vực này thì cũng sẽ không thể trồng cây xanh được, hoặc nếu có trồng cây xanh thì chỉ có thể…trồng xen kẽ vào các ngôi mộ hoặc trồng lên mộ của cư dân.

Thứ tư, cư dân cho rằng việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo phương án trên là một “mánh khóe” của Chủ đầu tư (đổi đất nghĩa trang thành đất cây xanh, rồi lấn chiếm đất cây xanh trong khu vực sinh sống của người dân để xây dựng trường học) nhằm mục đích khai thác tối đa giá trị của các ô đất trống trong khu vực, còn người dân không được hưởng lợi ích gì mà trái lại sẽ còn phải gánh chịu nhiều vấn đề xã hội sẽ phát sinh nếu như quy hoạch điều chỉnh được thông qua.

Trên cơ sở các lập luận nêu trên, tập thể cư dân Ciputra đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giữ nguyên quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đây, đồng thời không chấp thuận phương án điều chỉnh cục bộ do chủ đầu tư đề xuất.

Cư dân cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng xem xét thấu đáo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như duy trì môi trường sống ổn định và phù hợp trong khu đô thị.