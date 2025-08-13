Cú hích hạ tầng và thương mại tái định hình cục diện đô thị Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Trong suốt một thời gian dài, bản đồ đô thị Quảng Ninh chủ yếu tập trung tại vùng trung tâm và phía N am với những địa danh như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí .. . Tuy nhiên, nhờ loạt cú hích hạ tầng và thương mại biên mậu, khu vực phía B ắc , đặc biệt là phường Móng Cái 1 , đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành đầu mối kinh tế mới, tái định vị cục diện phát triển toàn khu vực .

Cấu trúc mới của kinh tế Quảng Ninh

Sở hữu hơn 70km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, Móng Cái từ lâu đã giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế sôi động. Vài năm trở lại đây, với những cú hích mạnh mẽ từ chính sách, quy hoạch, hạ tầng, Móng Cái đang bứt phá ngoạn mục, trở thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng khu vực Bắc Quảng Ninh.

Trong đó, việc hoàn thiện cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, phát triển hệ thống cửa khẩu Bắc Luân I - II - III, cảng tổng hợp Vạn Ninh cùng quy hoạch tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái... đã đưa khu vực này bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, phá vỡ thế “bán đảo” về giao thông vốn là điểm nghẽn của Móng Cái nhiều năm trước.

Đặc biệt, cú đột phá chiến lược đến từ việc khai trương tuyến đường sắt cao tốc Đông Hưng - Phòng Thành Cảng, đưa Móng Cái trở thành đô thị cửa khẩu duy nhất của Việt Nam được kết nối vào hệ thống đường sắt cao tốc 42.000km của Trung Quốc. Nhờ đó, Móng Cái đang đứng trước thời cơ vàng, đón nhận dòng hàng hóa và hành khách khổng lồ từ quốc gia tỷ dân.

Theo các chuyên gia, những bước tiến hạ tầng đã nâng tầm vị thế của Móng Cái, từ một đô thị cửa khẩu đơn thuần trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới kinh tế Việt - Trung và là điểm trung chuyển chiến lược giữa khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Từ đây, phía Bắc Quảng Ninh không còn là vùng rìa, mà đang chuyển mình thành trung tâm kinh tế biên mậu thế hệ mới, định hình lại bản đồ phát triển toàn tỉnh và tạo ra hành lang tăng trưởng mới song song với trục ven biển truyền thống.

Đô thị hạt nhân thúc đẩy chuỗi giá trị mới tại Bắc Quảng Ninh

Nằm tại phường Móng Cái 1 - khu vực được quy hoạch là trung tâm thương mại tuyến đầu của Bắc Quảng Ninh, Vinhomes Golden Avenue giữ vai trò hạt nhân trong quá trình dịch chuyển kinh tế chiến lược về phía biên giới.

Vai trò này càng được thể hiện rõ nét hơn khi ngày 1/7 vừa qua, Đông Hưng (Trung Quốc) -trở thành cửa khẩu đầu tiên có đường sắt cao tốc nối trực tiếp từ biên giới tới nội địa, qua loạt thành phố lớn và giàu có là Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây. Là địa phương giáp Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng, Móng Cái 1 có cơ hội đón hàng triệu lượt hành khách, thương nhân từ khắp nơi đổ về. Nằm tại vị trí trung tâm Móng Cái 1, Vinhomes Golden Avenue chính là đô thị đầu tiên dòng khách này tiếp cận trong hành trình “xuống ga đến phố”.

TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, nhận định: “Từ khi Đông Hưng - Móng Cái trở thành cặp cửa khẩu đầu tiên được kết nối vào hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc, Móng Cái giống như là “hổ mọc thêm cánh”. Đô thị này đang có triển vọng rõ rệt để trở thành cứ điểm giao thương, logistics, thương mại tầm cỡ Đông Á - Đông Nam Á, mang lại cơ hội vàng cho nhà đầu tư”.

Không chỉ sở hữu tọa độ vàng, Vinhomes Golden Avenue còn sở hữu hệ sinh thái sống, kinh doanh hiện đại, với các tuyến phố thương mại như Little Shanghai, Moscow Zone, cùng tổ hợp tiện ích đẳng cấp như: Cung điện Kỳ sắc bốn mùa, trường học Vinschool, phòng khám Vinmec… Tất cả giúp kết nối nhu cầu sống, lưu trú, mua sắm, giải trí cho cư dân, thương nhân và khách du lịch từ hai quốc gia.

Quan trọng hơn, Vinhomes Golden Avenue nằm tại tâm điểm của các trục phát triển chiến lược, gồm: cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, Quốc lộ 18; vòng xuyến trung tâm quy mô 4,8ha tại Vinhomes Golden Avenue kết nối tới các cửa khẩu Bắc Luân I - II - III (dự kiến hoàn thành vào quý 3/2025); cụm logistics với sự hiện diện của các doanh nghiệp như Tân Đại Dương, Viettel Post, An Đắc... tại cửa khẩu Bắc Luân II.

Tại “trái tim” giao thương của đô thị hạt nhân phía Bắc Quảng Ninh, mô hình shophouse trở thành lời giải đầu tư chiến lược: vừa ở - vừa kinh doanh - vừa lưu trú ngắn hạn. Đây là lựa chọn “3 trong 1” đáp ứng đúng nhu cầu của dòng khách quốc tế chất lượng cao từ Trung Quốc cũng như khách nội địa.

“Mô hình kinh doanh lưu trú dạng Airbnb và shophouse tại Móng Cái sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ, bởi dòng khách từ Trung Quốc không chỉ đông mà còn có mức chi tiêu tốt, lưu trú dài ngày hơn. Đây sẽ là loại hình mang lại lợi nhuận và dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư”, TS. Trần Xuân Lượng phân tích.

Móng Cái đang thay da đổi thịt từng ngày. Tại vị trí trung tâm, Vinhomes Golden Avenue chính là điểm sáng đầu tư trên bản đồ bất động sản, góp phần thúc đẩy việc định hình cực tăng trưởng mới cho khu vực Bắc Quảng Ninh.

