Cuba khôi phục hầu hết lưới điện sau sự cố mất điện toàn quốc

Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối.
Các đường dây điện phía trên một con đường ở Miramar, La Habana (Cuba).

Ngày 22/3, Cuba đã bắt đầu khôi phục điện dần dần trở lại sau khi xảy ra mất điện toàn quốc lần thứ hai trong vòng một tuần.

Công ty điện lực thủ đô cho biết khoảng 2/3 thủ đô La Havana đã có điện trở lại vào chiều 22/3, một ngày sau khi Bộ Năng lượng báo cáo "mất kết nối hoàn toàn" hệ thống điện quốc gia tại đất nước gần 10 triệu dân này.

Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối.

Sự cố mất điện xảy ra khi Cuba phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của chương trình “Meet the Press” trên đài NBC, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio cho biết Cuba sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ, song khẳng định không thảo luận chủ đề thay đổi trong hệ thống chính trị.

Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Lễ hội Phá Bàu
Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Lễ hội Phá Bàu
(Ngày Nay) - Ngày 22/3, tại Bàu K Poch (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn Lễ hội Dua Tpeng hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, các vùng lân cận cùng tạo nên không khí lễ hội sôi nổi và thắm tình đoàn kết.
Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới
Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới
(Ngày Nay) - Nhân dịp Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) công bố báo cáo cho biết tiếng Pháp tiếp tục củng cố vị thế trên toàn cầu khi trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới và là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.
Xu hướng giáo viên YouTuber nở rộ tại Hàn Quốc
Xu hướng giáo viên YouTuber nở rộ tại Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Xu hướng giáo viên Hàn Quốc vận hành các kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đời sống học đường đang phát triển nhanh, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh trong việc tìm kiếm thông tin giáo dục đáng tin cậy, song cũng đặt ra nhiều vấn đề quản lý.
“Đọc sách vun bồi tri thức sâu giúp chúng ta giữ được sự tỉnh táo trước dòng thông tin nhanh và cảm tính trên mạng xã hội” - TS. Quốc Minh chia sẻ với các sinh viên. Ảnh: Trung Nghĩa
Tiến sĩ Quốc Minh: Đọc sách giúp tránh bị thao túng tâm lý
(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
Một nguyên mẫu pin lượng tử. (Nguồn: CSIRO)
Australia công bố nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên trên thế giới
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.