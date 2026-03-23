Cuba khôi phục hầu hết lưới điện sau sự cố mất điện toàn quốc

(Ngày Nay) - Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối.

Ngày 22/3, Cuba đã bắt đầu khôi phục điện dần dần trở lại sau khi xảy ra mất điện toàn quốc lần thứ hai trong vòng một tuần.

Công ty điện lực thủ đô cho biết khoảng 2/3 thủ đô La Havana đã có điện trở lại vào chiều 22/3, một ngày sau khi Bộ Năng lượng báo cáo "mất kết nối hoàn toàn" hệ thống điện quốc gia tại đất nước gần 10 triệu dân này.

Theo Liên đoàn Điện lực Cuba, hệ thống điện đã được kết nối lại trên hầu hết cả nước cùng ngày, từ Pinar del Rio (miền Tây) đến Santiago de Cuba (miền Đông). Chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối.

Sự cố mất điện xảy ra khi Cuba phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của chương trình “Meet the Press” trên đài NBC, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio cho biết Cuba sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ, song khẳng định không thảo luận chủ đề thay đổi trong hệ thống chính trị.