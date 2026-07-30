Ấn Độ chính thức “mở cửa” thị trường đối với sầu riêng tươi của Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo quy định mới, Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu quả sầu riêng tươi, tên khoa học Durio zibethinus, dùng để tiêu dùng vào thị trường này.

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chiều 30/7/2026 cho biết Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng, mở thêm một thị trường xuất khẩu mới cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản giữa hai nước.

Cụ thể, theo thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Lệnh Kiểm dịch thực vật (Quy định nhập khẩu vào Ấn Độ) sửa đổi lần thứ năm năm 2026, theo Thông báo số S.O. 3828(E) ngày 9/7. Lệnh được đăng trên Công báo Ấn Độ ngày 13/7 và có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Theo quy định mới, Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu quả sầu riêng tươi, tên khoa học Durio zibethinus, dùng để tiêu dùng vào thị trường này. Đáng chú ý, phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với mặt hàng này.

Việc Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường đối với sầu riêng Việt Nam là kết quả của quá trình trao đổi, phối hợp kỹ thuật giữa Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia hai nước, đồng thời thể hiện sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nông nghiệp và thương mại Việt Nam-Ấn Độ.

Ấn Độ là thị trường có quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu và nhu cầu đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm nhập khẩu có chất lượng ngày càng tăng. Việc tiếp cận thị trường này tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, đồng thời nâng cao giá trị và vị thế của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đây là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, khả năng tiêu thụ dự kiến tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn, hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu kỹ thị hiếu, sức mua, quy cách sản phẩm, phương thức vận chuyển và hệ thống phân phối để xây dựng kế hoạch tiếp cận thị trường phù hợp.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Ấn Độ, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, địa phương và hiệp hội ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu; đồng thời kịp thời trao đổi, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc mở cửa thị trường Ấn Độ đối với sầu riêng tươi Việt Nam là tín hiệu tích cực, nhưng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng, tuân thủ quy định, xây dựng uy tín sản phẩm và phát triển nhu cầu tiêu dùng thực chất.

Việc Ấn Độ bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu quả sầu riêng tươi không chỉ là cơ hội để mở rộng thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa chuỗi sản xuất, đóng gói, bảo quản và xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.