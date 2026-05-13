"Cùng sống khỏe" giai đoạn 2026-2030: Nâng tầm hợp tác vì sức khỏe người dân

(Ngày Nay) -Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Cục QLKCB), Bộ Y tế và Công ty TNHH Novartis Việt Nam ngày 13/5/2026 chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình tăng cường công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân giai đoạn 2026-2030.

Quan hệ đối tác này khẳng định cam kết đồng hành của Novartis cùng ngành y tế trong việc thực hiện các ưu tiên y tế quốc gia thông qua các sáng kiến tập trung vào chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế số và bảo đảm công bằng trong tiếp cận y tế, từng bước xây dựng một hệ thống y tế bền vững và toàn diện hơn cho người dân Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa hai bên sẽ tập trung triển khai bốn nhóm hoạt động trọng tâm:

Hỗ trợ trao đổi khoa học và xây dựng hướng dẫn chuyên môn: Phối hợp với các hội y dược và tổ chức trong nước, quốc tế hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm thực hành và nghiên cứu khoa học, nhằm hỗ trợ xây dựng văn bản hướng dẫn và quy định trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp cứu ngoại viện và chất lượng dịch vụ y tế.

Tăng cường năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, đặc biệt các bệnh chuyên khoa và mãn tính; đào tạo, cập nhật kiến thức cho nhân viên y tế. Đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông tại cơ sở nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến khích người dân thực hành lối sống lành mạnh và chủ động quản lý sức khỏe.

Thúc đẩy công nghệ, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu y tế số vào khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quản lý và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Theo dõi và đánh giá tác động: Hỗ trợ triển khai các hoạt động theo dõi và đánh giá (M&E) nhằm đo lường kết quả và tác động của các can thiệp do Novartis tài trợ cũng như các chương trình của Cục KCB và các đối tác liên quan.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược quan trọng từ các hoạt động hợp tác truyền thống sang mô hình can thiệp cấp hệ thống, bền vững và có tác động đo lường được nhằm cải thiện kết quả điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao hiệu quả hệ thống y tế một cách toàn diện.

“Chương trình Mục tiêu Quốc gia chăm sóc sức khỏe, Dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế số. Sự đồng hành của các doanh nghiệp như Novartis là nguồn lực bổ sung quan trọng để chúng tôi hiện thực hóa các mục tiêu đó, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Biên bản ghi nhớ lần này tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác công - tư trong nâng cao năng lực hệ thống y tế vì sức khỏe người dân Việt Nam”, TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jondy Syjuco, Giám đốc Quốc gia Novartis Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Khoa học là cốt lõi của Novartis nhưng khoa học tạo ra giá trị khi thực sự đến được với từng người bệnh và cộng đồng. Hành trình ba thập kỷ trên toàn cầu, cùng 13 năm triển khai “Cùng sống khỏe” tại Việt Nam chính là cách chúng tôi đưa những giá trị đó vào thực tiễn. Thỏa thuận hợp tác mới này là cơ hội quý báu để chúng tôi tiếp tục học hỏi và chung tay cùng các đối tác tại Việt Nam với mong muốn được đồng hành sâu sát hơn nữa để cùng hướng đến các mục tiêu y tế quốc gia, góp phần xây dựng một nền y tế hiệu quả và toàn diện".

Chương trình "Cùng sống khỏe" tại Việt Nam là một phần trong chiến lược sức khỏe cộng đồng toàn cầu của Novartis. Tháng 4/2026, Novartis công bố kế hoạch mở rộng các chương trình cộng đồng tập trung vào bệnh tim mạch và ung thư từ 11 quốc gia lên hơn 30 quốc gia vào năm 2030 nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận chăm sóc y tế cho các cộng đồng có thu nhập thấp, vùng nông thôn và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Chiến lược toàn cầu này được triển khai theo ba mô hình bổ trợ: Community Health Initiatives (CHIs) đẩy nhanh chẩn đoán và điều trị tim mạch, ung thư tại các nước đang phát triển CARDIO4Cities ứng dụng dữ liệu thực và AI để cải thiện sức khỏe tim mạch, với hiệu quả rõ rệt giúp tăng tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp từ 3 đến 6 lần, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ đột quỵ và nhồi máu cơ tim chỉ sau 1-2 năm triển khai; và Inclusive Health Accelerators (IHAs) các sáng kiến tiếp cận cộng đồng khó tiếp cận, tập trung vào phát hiện sớm ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Đáng chú ý, Việt Nam là một trong ba quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai mô hình CHI của Novartis. Mô hình tại Việt Nam đã được Novartis toàn cầu ghi nhận là hình mẫu thành công: chương trình hợp tác tại vùng nông thôn Việt Nam đã tăng gấp đôi tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp, giúp nhiều người dân được tiếp cận điều trị ngay tại cộng đồng.

Biên bản ghi nhớ này là nền tảng để tiếp tục nhân rộng những kết quả đó, đồng thời tái khẳng định cam kết chung của Novartis Việt Nam và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong quan hệ đối tác bền vững không chỉ qua các giải pháp điều trị đổi mới, mà còn qua việc cùng xây dựng một hệ thống y tế vững vàng, toàn diện vì sức khỏe lâu dài của người dân Việt Nam.