Cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Hàn tập trung vào ứng phó với thách thức chung

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại thành phố cảng Busan ở Đông Nam Hàn Quốc, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.
Cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Hàn tập trung vào ứng phó với thách thức chung

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc đối thoại nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày của Thủ tướng Shigeru Ishiba tới Hàn Quốc. Đây được coi là bước đi tiếp theo nhằm khôi phục hoạt động “ngoại giao con thoi” giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, sau chuyến công du của Tổng thống Lee Jae Myung đến Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua.

Cuộc hội đàm tại Busan là lần gặp thứ ba giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Shigeru Ishiba sau các cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada hồi tháng 6 và chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến Tokyo hồi tháng 8 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau 21 năm một thủ tướng Nhật Bản thăm một thành phố khác ngoài Seoul.

Trước cuộc gặp, Thủ tướng Ishiba đã viếng mộ của sinh viên Lee Soo Hyun, người hy sinh khi cứu một hành khách Nhật Bản tại Tokyo năm 2001 và được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị song phương. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản tới viếng mộ Lee.

Trả lời báo giới trước khi rời Tokyo, Thủ tướng Shigeru Ishiba nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc và hợp tác ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac, chương trình nghị sự tập trung vào các biện pháp nhằm ứng phó với thách thức chung như biến đổi nhân khẩu học cũng như hợp tác hướng tới tương lai trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và năng lượng hydro. Ngoài ra, mặc dù không nằm trong nghị trình chính thức, nhưng hai nhà lãnh đạo có thể cũng sẽ trao đổi về thương mại trong bối cảnh Nhật Bản vừa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong khi Hàn Quốc đang hoàn tất chi tiết khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi tháng 7.

Tại cuộc gặp hồi tháng 8 ở Tokyo, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng ổn định và “hướng tới tương lai”, đồng thời duy trì hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

Chuyến công du lần này của ông Shigeru Ishiba diễn ra trong bối cảnh hồi đầu tháng 9 ông đã công bố ý định từ chức.

PV
Nhật Bản Hàn Quốc quan hệ song phương cuộc họp thượng đỉnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã thông qua chỉ thị giám sát đất, văn bản pháp lý đầu tiên trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập khung đánh giá và giám sát tình trạng đất. Đây được coi là bước đi quan trọng, khởi đầu cho mục tiêu đầy tham vọng: đưa toàn bộ đất ở châu Âu về trạng thái khỏe mạnh vào năm 2050, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, duy trì nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
(Ngày Nay) - Cuộc họp khẩn cấp vào phút chót của Tổng thống Donald Trump và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động sau ngày cuối cùng của tháng này.
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.