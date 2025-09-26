Cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam xanh” bước vào vòng sơ khảo, sẽ có kết quả đầu tháng 10

(Ngày Nay) - Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi “Kiến Tạo Việt Nam Xanh" đã chính thức đóng cổng nhận bài dự thi và bước sang giai đoạn sơ khảo. Dự kiến, kết quả Top 30 ý tưởng lọt vào vòng trong sẽ được công bố vào ngày 5/10 tới.

Khép cổng nộp bài, mở vòng sơ khảo

Đúng 23h59 ngày 21/09/2025, cổng nhận bài dự thi cuộc thi sáng tạo ý tưởng Marketing “Kiến Tạo Việt Nam Xanh” đã chính thức đóng, đánh dấu hoàn tất chặng đường đầu tiên của hành trình tôn vinh ý tưởng marketing sáng tạo đột phá. Cuộc thi đã chính thức bước sang giai đoạn sơ khảo để chọn ra những ý tưởng nổi bật nhất từ ngày 22/09. Ban Tổ chức cùng các giám khảo sẽ bắt đầu quá trình đánh giá để chọn ra 30 thí sinh/đội thi xuất sắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiến thẳng vào Vòng Bán kết.

Ban giám khảo cuộc thi năm nay quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực marketing và sáng tạo. Đầu tiên là anh Hoàng Đạo Hiệp - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Cấp cao tại Dentsu Redder Việt Nam – người sẽ đảm nhiệm vai trò Giám khảo Chiến lược & Thực thi. Tiếp đó là chị Nguyễn Trà My - Giám đốc Điều hành Ogilvy Việt Nam, đại diện Việt Nam trong Top “40 Under 40” của Campaign Asia-Pacific - giữ vai trò Giám khảo Sáng tạo.

Cuối cùng, gương mặt vừa được hé lộ mới đây là Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy – Chuyên gia Marcom, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Asian Marketing Federation – đóng vai trò Giám khảo chuyên môn.

Mỗi bài dự thi sẽ được Ban giám khảo đánh giá kỹ lưỡng dựa trên mức độ đột phá trong nghiên cứu và phát triển ý tưởng marketing, đồng thời đáp ứng hai tiêu chí then chốt: thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh, lan tỏa thông điệp về phương tiện giao thông thân thiện môi trường; và gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu, củng cố hình ảnh tích cực, tạo sự yêu mến dành cho VinFast tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.

Vòng Sơ khảo của cuộc thi diễn ra từ ngày 22/09 đến 4/10/2025. Ngày 5/10, Ban giám khảo sẽ công bố những bài thi xuất sắc bước tiếp vào Vòng Bán kết (6/10 – 13/10/2025). Từ đây, 10 đội/ thí sinh tiêu biểu nhất sẽ giành quyền tranh tài tại Vòng Chung kết. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10/2025.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới hơn 630 triệu đồng, trong đó có 1 Giải Đặc biệt là ô tô điện VinFast VF 3, 1 Giải Nhất là xe máy điện VinFast Theon S, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác như xe máy điện VinFast Vento Neo, Feliz Neo và Motio.

Đường băng cho các nhà tiếp thị tương lai cất cánh

Sau khi cổng nhận bài chính thức khép lại, nhiều bạn trẻ tham gia cuộc thi “Kiến Tạo Việt Nam Xanh” bày tỏ sự háo hức chờ đợi kết quả vòng sơ khảo. Không chỉ coi đây là một sân chơi sáng tạo, các thí sinh còn đánh giá đề bài “vừa thú vị, vừa đầy thử thách”, buộc mỗi cá nhân, đội thi phải vận dụng kiến thức marketing, khả năng phân tích thị trường và tư duy truyền thông bền vững để tạo ra ý tưởng thật sự khác biệt.

Nguyễn Thùy An, đại diện đội thi gồm 3 bạn trẻ đến từ một trường đại học ở Hà Nội, cho biết nhóm đã dành nhiều tuần liên tiếp để hoàn thiện bài dự thi. Nhóm của An lựa chọn lên kế hoạch cho một chiến dịch hướng tới nhóm đối tượng học sinh, sinh viên.

“Quá trình thực hiện giống như đang thực hiện một chiến dịch thực tế. Nhóm mình bắt đầu từ khâu nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, khảo sát xu hướng di chuyển xanh trong giới trẻ, rồi phân tích cách VinFast có thể lan tỏa thông điệp bền vững tới các bạn. Sau đó là hàng chục lần chỉnh sửa để thông điệp vừa súc tích, vừa đủ sức thuyết phục”, An chia sẻ.

Thùy An cũng nhấn mạnh, đề bài của cuộc thi “chạm đúng xu hướng xanh” khiến cả nhóm phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về tính ứng dụng và tác động dài hạn. “Chúng mình không chỉ đưa ra một ý tưởng truyền thông đơn thuần mà còn muốn chứng minh có thể triển khai thực tế, từ ngân sách, kênh truyền thông đến phản hồi của cộng đồng. Chính vì thế, mỗi con số, mỗi dẫn chứng đều phải kiểm chứng kỹ càng”, Nhi nói thêm.

Tương tự, Huỳnh Anh Tuấn, thí sinh đến từ TP.HCM cho biết, nhóm của anh đã tranh luận nhiều giờ về cách kể câu chuyện sao cho vừa truyền cảm hứng, vừa thể hiện rõ tầm nhìn của thương hiệu.

“Điều khiến mình hào hứng nhất không chỉ là cơ hội giành giải thưởng mà là được các chuyên gia đầu ngành đọc, phân tích và phản hồi. Việc những người có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp đánh giá bài thi của mình đã là một phần thưởng lớn. Đó là cơ hội để chúng mình học hỏi, hiểu rõ hơn tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong ngành marketing, thứ mà sách vở không thể truyền tải trọn vẹn”, Tuấn bày tỏ.

Nhiều thí sinh cũng chung quan điểm rằng, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, quãng thời gian chuẩn bị cho “Kiến Tạo Việt Nam Xanh” đã mang lại cho họ những trải nghiệm vô giá: kiến thức thực tiễn về marketing, kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin khi phát triển giải pháp sáng tạo cùng những nhận thức sâu sắc hơn về chuyển đổi xanh.

Với nhiều bạn trẻ, “Kiến Tạo Việt Nam Xanh” không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là cánh cửa để những ý tưởng xanh của thế hệ mới tiến gần hơn đến thực tế, đóng góp cho một Việt Nam phát triển bền vững.