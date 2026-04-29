Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump

(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.

Chia sẻ trên trang mạng X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm cột mốc 250 năm độc lập, cơ quan này đang chuẩn bị phát hành một số lượng hạn chế hộ chiếu Mỹ với thiết kế đặc biệt để dánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại này. Theo các thông tin từ Fox News và The Bulwark, phiên bản hộ chiếu giới hạn sẽ tích hợp hình ảnh của ông Trump cùng bản Tuyên ngôn Độc lập, bên dưới là chữ ký của ông được in vàng, và bức tranh lịch sử khắc họa hình ảnh các nhà lập quốc Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã triển khai nhiều động thái gắn tên tuổi và hình ảnh cá nhân lên các thiết chế nhà nước theo cách chưa từng có tiền lệ. Theo đó, nhiều tòa nhà chính phủ tại thủ đô Washington đã treo băng-rôn in hình Tổng thống và tên ông Trump cũng từng xuất hiện tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật J.F.Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ. Vào tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết chữ ký của ông Trump sẽ sớm xuất hiện trên đồng USD – thêm một tiền lệ mới.

Hộ chiếu Mỹ vốn thể hiện nhiều dấu mốc lịch sử quốc gia như sự kiện tàu Apollo 11 đổ bộ Mặt Trăng hay hình ảnh địa danh biểu tượng như tượng Nữ thần Tự do. Tuy nhiên, việc hình ảnh nguyên thủ quốc gia đương nhiệm xuất hiện là tiền lệ hiếm có.