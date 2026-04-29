Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump

(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
Chia sẻ trên trang mạng X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị kỷ niệm cột mốc 250 năm độc lập, cơ quan này đang chuẩn bị phát hành một số lượng hạn chế hộ chiếu Mỹ với thiết kế đặc biệt để dánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại này. Theo các thông tin từ Fox News và The Bulwark, phiên bản hộ chiếu giới hạn sẽ tích hợp hình ảnh của ông Trump cùng bản Tuyên ngôn Độc lập, bên dưới là chữ ký của ông được in vàng, và bức tranh lịch sử khắc họa hình ảnh các nhà lập quốc Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã triển khai nhiều động thái gắn tên tuổi và hình ảnh cá nhân lên các thiết chế nhà nước theo cách chưa từng có tiền lệ. Theo đó, nhiều tòa nhà chính phủ tại thủ đô Washington đã treo băng-rôn in hình Tổng thống và tên ông Trump cũng từng xuất hiện tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật J.F.Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ. Vào tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết chữ ký của ông Trump sẽ sớm xuất hiện trên đồng USD – thêm một tiền lệ mới.

Hộ chiếu Mỹ vốn thể hiện nhiều dấu mốc lịch sử quốc gia như sự kiện tàu Apollo 11 đổ bộ Mặt Trăng hay hình ảnh địa danh biểu tượng như tượng Nữ thần Tự do. Tuy nhiên, việc hình ảnh nguyên thủ quốc gia đương nhiệm xuất hiện là tiền lệ hiếm có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Khai mạc Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
"Bi, đừng sợ!" trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.