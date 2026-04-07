Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ nên thu phí qua Eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ, chứ không phải Iran, nên áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.
Ngày 31/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ rút quân sớm khỏi Iran, "trong vòng 2 hoặc 3 tuần". Trong ảnh, ông Trump phát biểu tại Hội nghị cấp cao của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Miami, Florida ngày 27/3/2026. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, ngày 6/4, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nỗ lực chiến tranh của Mỹ chống lại Iran đang diễn ra thuận lợi và khẳng định Mỹ có thể phá hủy quốc gia này chỉ trong một đêm.

“Toàn bộ đất nước Iran có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm”, ông Trump nói và cho biết thêm: “Đêm đó có thể là tối mai”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông không thể khẳng định liệu cuộc chiến có đang hạ nhiệt hay không vì theo ông, “điều đó phụ thuộc vào họ làm gì. Đây là giai đoạn then chốt”.

Tổng thống Trump cho biết Iran có thời hạn đến 20h tối thứ Ba (7/4), theo giờ bờ Đông nước Mỹ, tức 8h ngày 8/4, theo giờ Việt Nam, để mở lại Eo biển Hormuz, đồng thời nhắc lại rằng ông đã gia hạn thời hạn từ thứ Hai (6/4).

“Họ có khoảng thời gian – à, đến 8 giờ tối ngày mai. Tôi đã cho họ thêm thời gian”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thời hạn ban đầu vào thứ Hai (6/4) là “không phù hợp vào ngày sau lễ Phục sinh. Tôi muốn trở thành một người tử tế”.

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ, chứ không phải Iran, nên áp đặt phí đối với các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.

“Còn việc chúng ta thu phí thì sao? Tôi thà làm điều đó hơn là để họ làm”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump nhấn mạnh ông tin rằng Mỹ nên áp đặt các khoản phí này dựa trên điều ông mô tả là thành công quân sự của Mỹ trong xung đột hiện tại.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta là người chiến thắng. Chúng ta đã thắng, được chứ? Họ đã bị đánh bại về mặt quân sự”.

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tấn công các thành phố lớn, bao gồm Tehran, khiến hơn 1.340 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

Iran đã đóng Eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo này.

Trong thời gian xung đột, một số tàu chở dầu đã bị tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của Tehran.

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã cho phép các quốc gia thân thiện, bao gồm Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan, đi qua Eo biển Hormuz.

Sau đó vào ngày 30/3, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật nhằm chính thức áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, qua đó luật hóa hệ thống thu phí mà các cơ quan chức năng Iran đã triển khai trên thực tế theo hình thức tạm thời kể từ đầu tháng 3.

Mỹ Tổng thống Mỹ Trump donald Trump Washington Iran Tehran tấn công tên lửa Trung Đông xung đột Vùng Vịnh Eo biển Hormuz Israel Hải quân Mỹ IRGC Bahrain Jordan Iraq Qatar Kuwait

