Đặc quyền cư dân Isla Bella: Sống trong “vòng tay” thiên nhiên và nhịp lễ hội sôi động của thành phố đảo

(Ngày Nay) - Được bao bọc bởi 5 công viên phong cách Địa Trung Hải, Isla Bella (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng) tái định nghĩa khái niệm “nhà” như một không gian nghỉ dưỡng, tái tạo và kết nối. Và chỉ cách một bước chân, nhịp sống lễ hội sôi động của thành phố đảo đã hiện diện, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới với chuỗi sự kiện hoành tráng, diễn ra liên tục.

Miền sống được “dệt bằng thiên nhiên”

Đã có thời gian dài, khái niệm “nhà” tại các thành phố lớn bị thu hẹp trong không gian của những bức tường kín. Nhịp sống lặp lại mỗi ngày, rời khỏi nhà, hòa vào dòng xe rồi lại trở về. Những khoảng xanh, nếu có, chỉ còn lại trong những khoảnh sân nhỏ hoặc những chuyến đi ngắn ngủi. Chính vì vậy, sự dịch chuyển về phía các đô thị sinh thái hình thành như một nhu cầu tự nhiên.

Isla Bella trên đảo Vũ Yên, bởi thế, trở thành một lựa chọn tiêu biểu cho chuẩn an cư sinh thái. Sở hữu mật độ xây dựng thấp nhất Vinhomes Royal Island, chỉ 14,2%, với 16ha cây xanh và mặt nước, nơi đây được ví như “ốc đảo xanh”, mỗi góc sống đều gắn liền với thiên nhiên.

Cùng với đó, hệ thống 5 công viên phong cách Địa Trung Hải quy mô gần 30.000 m² - lớn nhất toàn đô thị đảo - được đặt ngay trong lòng phân khu, để mỗi bước chân cư dân đều chạm tới sắc xanh.

Nổi bật là công viên Azura Park, lấy cảm hứng từ những bờ biển Địa Trung Hải, mở ra không gian trong lành với hồ bơi, các lớp tiểu cảnh và lối dạo lát đá tự nhiên, tạo nên một vùng vi khí hậu mát mẻ.

Nếu Azura Park thiên về sự thư thái, Fiori Park lại đánh thức cảm xúc. Hệ thực vật đa dạng, biến chuyển theo mùa khiến không gian luôn đổi sắc, lan tỏa hương thơm, để mỗi thời điểm đều mang đến một trải nghiệm khác biệt.

Trong khi đó, Solana Park đưa nhịp sống năng động trở về đúng bản chất. Các sân tennis, bóng rổ, pickleball được bố trí giữa mảng xanh rộng mở, khiến vận động trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Ở chiều ngược lại, Serene Garden tạo ra khoảng lặng cần thiết để cư dân thiền định, hít thở sâu và tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị gấp gáp.

Là công viên trung tâm lớn nhất, Lumina Park giữ vai trò “trái tim xanh” của toàn khu. Với thảm cỏ rộng, không gian mở và các tác phẩm ánh sáng nghệ thuật ấn tượng, nơi đây là không gian lý tưởng cho các buổi picnic, gặp gỡ kết nối của cộng đồng.

Trong lớp cảnh quan xanh bao phủ ấy, cuộc sống tại Isla Bella mở ra theo nhiều nhịp điệu khác nhau, để mỗi cư dân tự do tận hưởng theo cách riêng. Buổi sáng bắt đầu trong không gian biệt thự đậm chất Địa Trung Hải, từ phòng ngủ hướng tầm mắt ra biển xanh cát trắng, mở cửa đã chạm tới công viên, nơi sắc xanh hiện diện mỗi ngày.

“Tôi chọn nơi này vì muốn con cái lớn lên và bố tận hưởng tuổi già trong một môi trường có thiên nhiên trong trẻo. Mỗi ngày đều được ngắm biển, ngắm công viên, hít thở không khí trong lành, đi bộ thảnh thơi”, anh Trương Đình Tuấn, cư dân Isla Bella, tâm đắc chia sẻ.

Ốc đảo nghỉ dưỡng giữa tâm điểm giải trí sôi động bậc nhất Hải Phòng

Nếu Isla Bella mang đến một không gian sống tĩnh tại và riêng tư, thì chỉ vài phút di chuyển, cư dân đã bước vào nhịp sống sôi động của thành phố đảo Vinhomes Royal Island - điểm đến vui chơi, giải trí hàng đầu của Hải Phòng.

Tại đây, hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn đã hiện hữu, từ sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy, bến du thuyền đến tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders, Safari, Vincom Mega Mall… tạo nên một bức tranh trải nghiệm đa sắc, vận hành suốt bốn mùa.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện quy mô liên tục được tổ chức khiến đảo Vũ Yên trở thành điểm đến lễ hội sôi động bậc nhất. Dịp cuối tháng 4, đầu tháng 5, không khí tại đây sẽ được khuấy động với hàng loạt chương trình hấp dẫn.

Lễ hội nướng và bia diễn ra từ ngày 25 đến 27/4 tại phố đi bộ - công viên Vũ Yên mang đến trải nghiệm ẩm thực sôi động bên không gian mở ven sông. Tiếp đó, show ca nhạc “Trạm Sóng” ngày 2/5 tại Quảng trường châu Âu sẽ là điểm hẹn của những cảm xúc thăng hoa.

Song song, chuỗi sự kiện tại VinWonders kéo dài từ 25/4 đến 3/5 nối dài trải nghiệm với các minishow “Tự hào Việt Nam”, “Vũ hội Hoàng Gia”, “Xứ sở niềm vui”, “Aloha Summer Beat” cùng những màn pháo hoa rực rỡ, biến mỗi buổi tối thành một lễ hội ánh sáng và âm thanh đúng nghĩa.

Nhịp sống tại Vũ Yên, vì thế, không còn gói gọn trong khái niệm an cư, mà mở rộng thành hành trình tận hưởng liên tục. Ngay tại nơi mình sống, cư dân có thể bước ra và hòa vào không khí lễ hội, tận hưởng những kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình mà không cần di chuyển xa.

Giữa nhịp vận hành sôi động của đô thị đảo, Isla Bella giữ cho mình một khoảng riêng xanh mát, nơi mỗi ngày khép lại trong sự thư thái và tái tạo năng lượng. Hai nhịp sống tưởng chừng đối lập được đặt cạnh nhau trong một khoảng cách rất gần, tạo nên một chuẩn sống hiếm có. Từ đó, Isla Bella dần khẳng định vị thế như một trong những địa chỉ đáng sống bậc nhất dành cho những gia đình thành đạt tại Hải Phòng.