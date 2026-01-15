Tung ưu đãi “bom tấn”, nhà phố song diện Vinhomes Royal Island hút mạnh dòng tiền dịp cuối năm

(Ngày Nay) - Sở hữu cấu trúc song diện hiếm có, nhà phố tại Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên mang đến không gian sống cân bằng giữa đô thị sôi động và thiên nhiên an lành, đồng thời mở ra khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt và sinh lời bền vững tại tâm điểm phát triển mới của Hải Phòng. Dòng sản phẩm hiếm có càng “hot” khi được chủ đầu tư tung ưu đãi bom tấn, lên tới 35%.

Sống tiện nghi giữa phố thị phồn hoa, thư thái giữa thiên nhiên an lành

Còn nguyên cảm xúc đón năm mới 2026, gia đình chị Mỹ Duyên đang chuẩn bị đón một mùa Tết đậm chất truyền thống trên đảo Vũ Yên. Gắn bó với căn nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island chưa lâu, nhưng cả bốn thành viên đã nhanh chóng thích nghi với nhịp sống mới an nhiên, đủ đầy và giàu trải nghiệm.

Điều khiến gia đình chị hài lòng nhất chính là cách không gian sống được tổ chức. Theo đó, mỗi căn nhà phố song diện đồng thời sở hữu hai mặt tiếp giáp giá trị: một bên là đại lộ sôi động, kết nối trực tiếp với nhịp sống đô thị phồn hoa; một bên mở ra không gian sinh thái khoáng đạt của biển mặn hoặc thảm xanh của sân golf 160ha. Cấu trúc đặc biệt này tạo nên trải nghiệm an cư khác biệt, nơi sự năng động và tĩnh tại song hành trong một chỉnh thể hài hòa.

Chưa hết, bao quanh khu nhà ở là hệ thống 31 công viên sinh thái với tổng diện tích gần 18 ha, tạo nên môi trường sống xanh mát, trong lành và giàu năng lượng tích cực. Đặc biệt, bãi tắm biển riêng nằm ngay phía sau nhà với bờ cát trắng mịn và làn nước trong xanh đã trở thành không gian thư giãn quen thuộc của gia đình chị Duyên.

“Tại đây, mỗi ngày đều mang dáng dấp của một kỳ nghỉ. Bất kể thời điểm nào trong ngày mình cũng có thể tìm thấy sự thư thái, an nhiên trong chính ngôi nhà của mình”, chị Duyên chia sẻ.

Chuẩn sống tại Vinhomes Royal Island còn được nâng tầm bởi hệ tiện ích biểu tượng mang tầm vóc quốc tế, hiện diện ngay trong bán kính sinh hoạt hàng ngày. Sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á chỉ cách nhà vài phút di chuyển, mở ra đặc quyền thể thao đẳng cấp cho cư dân. Bến du thuyền cao cấp mang đến phong cách sống thượng lưu gắn liền với những trải nghiệm khám phá sông nước. Bên cạnh đó là Vinpearl Horse Academy, khu Safari bảo tồn hàng chục loài động vật quý hiếm cùng hệ sinh thái giải trí, mua sắm phong phú với VinWonders và Vincom Mega Mall. Ngoài ra, sự hiện diện của phòng khám quốc tế Vinmec, và sắp tới là hệ thống trường liên cấp Vinschool, tiếp tục hoàn thiện bức tranh an cư “all-in-one” đẳng cấp bậc nhất thành phố cảng.

Kinh doanh linh hoạt, dòng tiền bền vững

Nhịp sống sôi động mỗi ngày trên đảo Vũ Yên còn mở ra không gian kinh doanh lý tưởng. Nhà phố song diện, vì thế, phát huy đúng vai trò của một tài sản thương mại ngay trong lòng đô thị.

Lợi thế hai mặt tiền cho phép chủ sở hữu linh hoạt vừa ở, vừa khai thác kinh doanh hoặc cho thuê với hiệu suất cao. Với diện tích sàn từ 78 - 226 m², thiết kế 5 tầng cùng mặt tiền rộng từ 5 - 20 m, tài sản này dễ dàng đáp ứng nhiều mô hình thương mại, từ ẩm thực, lưu trú, bán lẻ đến showroom, văn phòng dịch vụ…

“Dòng cư dân về ở thực ngày một đông, kết hợp với lượng du khách và khách tham gia sự kiện thường xuyên, tạo nên thị trường tiêu dùng tại chỗ ổn định. Dự án tự kéo khách đến, mình chẳng mất tiền làm marketing, lợi cả đôi đường”, anh Hoài Nam, chủ sở hữu một căn nhà phố song diện, chia sẻ.

Lợi thế kinh doanh của nhà phố song diện được củng cố bởi vị trí đắc địa dọc trục đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc rộng 24 - 42 m. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối toàn bộ chuỗi tiện ích trên đảo cũng như kết nối trực tiếp đảo Vũ Yên với nội đô Hải Phòng và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên. Cùng với đó là hệ thống cầu, cao tốc liên vùng và mạng lưới sân bay quốc tế, tạo điều kiện để dòng khách và dòng vốn liên tục đổ về khu vực.

Khi hạ tầng liên tục hoàn thiện và hoạt động giao thương ngày càng sôi động, giá trị bất động sản Vũ Yên được dự báo sẽ tiệm cận các tuyến phố trung tâm hiện hữu của Hải Phòng. Trong khi đó, mặt bằng giá hiện tại vẫn đang ở ngưỡng hợp lý, mở ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn cho những nhà đầu tư.

Đặc biệt, giai đoạn này, chủ đầu tư dành tặng chương trình ưu đãi Tân Xuân với tổng giá trị lên tới 35% cho khách hàng sở hữu nhà phố song diện. Theo đó, khách hàng về ở sớm được hưởng ưu đãi lên tới 17%, chiết khấu gói nội thất 7,5%, ưu đãi thanh toán sớm 10,5% cùng quà tặng sân vườn lên tới 1,1 tỷ đồng, góp phần gia tăng giá trị thực và tối ưu hiệu quả đầu tư.

Cùng lúc sở hữu không gian sống thượng lưu và khả năng khai thác kinh doanh linh hoạt, nhà phố song diện Vũ Yên được xem là tài sản “hai trong một” hiếm có trên thị trường, là lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư và khách hàng tinh hoa trong giai đoạn mới của bất động sản Hải Phòng.