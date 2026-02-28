Đại diện Việt Nam tham dự hội thảo về lãnh đạo thanh niên trong mạng lưới Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới

(Ngày Nay) - Trong ngày 27/2, hơn 300 đại biểu trẻ từ mạng lưới Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới đã tham dự hội thảo trực tuyến về trao quyền lãnh đạo thanh niên. Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của hai đại diện Việt Nam là Nguyễn Đức Vũ Phong và Bùi Quang Quốc Bảo, cho thấy sự góp mặt của thanh niên Việt Nam vào các diễn đàn quốc tế.

Sự kiện do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo trẻ trong việc triển khai Chương trình hành động Thanh niên giai đoạn 2025–2030.

Không dừng ở việc lan tỏa những khẩu hiệu quen thuộc về trao quyền, hội thảo đi thẳng vào những vấn đề cụ thể hơn. Thanh niên sẽ tham gia vào cấu trúc của các tổ chức thành viên thuộc UNESCO và Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới bằng cách nào. Họ có thực sự được trao không gian quyết định hay chỉ dừng lại ở vai trò thực thi. Những trao đổi này tạo nên không khí thảo luận sôi nổi, cho thấy nhu cầu tái định vị vị thế của thế hệ trẻ trong phong trào UNESCO toàn cầu.

Việt Nam có hai đại diện tham gia là Nguyễn Đức Vũ Phong và Bùi Quang Quốc Bảo. Sự hiện diện của hai gương mặt trẻ cho thấy mạng lưới Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các diễn đàn quốc tế, không chỉ với tư cách quan sát mà với vai trò chủ thể đóng góp ý kiến.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức công bố và chia sẻ một số tài liệu quan trọng, trong đó có bài trình bày của Ts. Cristina Stanca Mustea, chuyên gia tham vấn cho các dự án liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, với thông điệp Building a Sustainable Future Together - Cùng xây dựng tương lai bền vững, và chương trình làm việc chi tiết của sự kiện.

Đáng chú ý, hội thảo đồng thời phát động Thử thách trực tuyến quốc tế "Becoming a Leader The Story That Shaped Me - Trở thành một nhà lãnh đạo, câu chuyện đã định hình tôi", như hoạt động tiếp nối Diễn đàn Thanh niên Toàn cầu (GYF) lần thứ nhất của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới. Thử thách được thiết kế như một nền tảng sáng tạo số để thanh niên kể lại hành trình hình thành tư duy lãnh đạo của mình thông qua các dự án và sáng kiến cụ thể, gắn với những giá trị hòa bình, đối thoại liên văn hóa, phát triển bền vững, giáo dục và văn hóa.

Đối tượng tham gia là thành viên các Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới trong độ tuổi từ 18 đến 35, theo hình thức cá nhân. Thời gian nhận bài từ ngày 27/2 đến ngày 27/6/2026. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 31/7/2026.

Mỗi thí sinh cần có tài khoản Instagram công khai và đăng tải một video Reel theo chiều dọc, thời lượng tối đa 60 giây. Bài dự thi phải gắn thẻ các tài khoản chính thức của Ban Tổ chức, sử dụng hashtag unescoclubs_youthroadmap và gửi đường dẫn qua biểu mẫu đăng ký trực tuyến. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ảnh hoặc video không đăng dưới dạng Reel sẽ không được chấp nhận. Mỗi cá nhân chỉ được gửi một bài dự thi.

Về đánh giá, Ban Tổ chức khẳng định các chỉ số tương tác như lượt thích hay chia sẻ không mang tính quyết định. Những bài hợp lệ sẽ được Ủy ban Tổ chức Diễn đàn Thanh niên Toàn cầu rà soát trước khi chuyển tới Hội đồng Giám khảo quốc tế độc lập. Thang điểm 100 dựa trên sáu nhóm tiêu chí gồm mức độ phù hợp với chủ đề, năng lực lãnh đạo thể hiện qua hành động, tính chân thực, khả năng truyền cảm hứng, chất lượng sáng tạo và kể chuyện, cùng mức độ tương tác công chúng. Yếu tố tương tác chỉ chiếm 5 điểm và không giữ vai trò chi phối.

Tác giả của video xuất sắc nhất sẽ nhận suất tham dự Diễn đàn Thanh niên Toàn cầu lần thứ II của Liên hiệp các Hội UNESCO tổ chức tại Trung Quốc năm 2026 với toàn bộ chi phí được đài thọ. Ba video nổi bật nhất cùng các bài được ghi nhận đặc biệt sẽ được trình chiếu tại một phiên họp của Diễn đàn.