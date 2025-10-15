Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội: Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Trực thăng vượt biển đêm đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền (Ngày Nay) - Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 14/10, ông B.Đ.D (sinh năm 1969, quê tỉnh Ninh Bình) xuất hiện tình trạng đau tức ngực vùng sau xương ức âm ỉ, tăng dần và được đưa vào Bệnh xá đảo Thuyền Chài.

Bảo đảm lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra thành công (Ngày Nay) - Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng rà soát sự phối hợp giữa các bộ ngành, thành phố Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, tiến độ triển khai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Intel trở lại đường đua AI: Hé lộ chip "siêu trí tuệ" sắp ra mắt (Ngày Nay) - Từng bị xem là “ông vua ngủ quên” của ngành bán dẫn, Intel nay trở lại với tham vọng lật ngược bàn cờ AI. Từ chip Crescent Island cho trung tâm dữ liệu đến Panther Lake cho PC, ông lớn công nghệ Mỹ đang tung đòn phản công quyết liệt trong cuộc chiến chip trị giá hàng trăm tỷ USD, mở đầu cho một kỷ nguyên cạnh tranh mới.

Thủ tướng Israel cảnh báo "địa ngục bùng nổ" nếu Hamas không giải giáp (Ngày Nay) - Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai (Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Hành khách đã có thể mua vé máy bay Sun PhuQuoc Airways từ hôm nay (Ngày Nay) - 8h08 sáng ngày 15/10, trên website và qua hệ thống đại lý toàn quốc, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức mở bán vé máy bay, sẵn sàng cho chuyến bay thương mại khởi hành ngày 1/11 tới.

Cao nguyên đá Đồng Văn: Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025 (Ngày Nay) - Giải thưởng Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á 2025 khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng cao nguyên đá.

Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột Nga-Ukraine (Ngày Nay) - Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Moskva (Moscow) vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình nhưng buộc phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mỹ - Trung chạy đua "tháo ngòi" chiến tranh thương mại (Ngày Nay) - Theo The Wall Street Journal (Mỹ), cả Mỹ và Trung Quốc đều ngầm thể hiện ý định xoa dịu tình hình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, giữa lúc tranh chấp thương mại vẫn đang tiếp diễn.