Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội: Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 đồng chí:
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố;
- Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy;
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố;
- Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy;
- Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy;
- Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy;
- Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố;
- Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;
- Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố;
- Đồng chí Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy - Trưởng đoàn Thư ký;
- Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Thành viên;
- Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh - Thành viên.
Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí:
- Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Trưởng ban;
- Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy - Thành viên;
- Đồng chí Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy - Thành viên;
- Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;
- Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;
- Đồng chí Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố - Thành viên;
- Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng - Thành viên.