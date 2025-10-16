Đắm chìm trong không gian âm nhạc nghệ thuật tại đêm Đại Nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece

(Ngày Nay) - Vừa qua, sự kiện sinh viên Nhật Ký 20 - 2025 chính thức khép lại với Đại Nhạc hội mang tên “Masterpiece”. Đây là mảnh ghép cuối cùng để mỗi “tân họa sĩ” khóa 45 Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể tạo nên một kiệt tác nghệ thuật cho chính mình .
Nhật Ký 20 - 2025 là sự kiện thường niên của Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiếp nối thành công của những mùa trước, trong lần tái xuất thứ 11, sự kiện đã quay trở lại và đưa các bạn trẻ bước vào chuyến du hành thời gian đến với bảo tàng nghệ thuật.

Sau phần lễ, đêm nhạc được tiếp nối với phần hội gồm ba chương dẫn dắt khán giả đi qua hành trình khám phá nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi chương đều mang những dấu ấn riêng và lưu giữ về hành trình chinh phục đích đến trên kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo của các bạn tân sinh viên khóa 45 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu tại đêm nhạc, anh Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng Ban Tổ chức (BTC) chương trình nhắn gửi thông điệp: ‘‘Tiếp nối thành công từ những mùa sự kiện trước, BTC ‘Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece’ muốn đem đến cho các tân sinh viên một bảo tàng thanh xuân, đồng thời nối tiếp truyền thống gắn kết sinh viên trong khoa và toàn Học viện. Bên cạnh đó, đây còn chính là cơ hội để các bạn được thỏa sức sáng tạo, tự tin thể hiện bản thân đúng với tinh thần sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền’’.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc nghệ thuật tại đêm Đại Nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece ảnh 1

Đôi lời chia sẻ Anh Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng Ban Tổ chức (BTC) gửi đến Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece. (Ảnh: BTC)

Các tiết mục trong chương đầu tiên mang tên “Raw Sketch” (nét vẽ phác thảo) đã mở ra một không gian âm nhạc tạo cảm giác hứng khởi dành tặng khán giả. Tại đây, các bạn tân sinh viên sẽ chính thức bắt tay vào hành trình gom góp những trải nghiệm để định hình nên một kiệt tác độc bản.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc nghệ thuật tại đêm Đại Nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece ảnh 2

Màn trình diễn múa “Cẩm hoa ý” mang đậm nét văn hóa Việt Nam tại chương đầu tiên. (Ảnh BTC)

Đến với chương 2 ‘‘Color Boom’’ - sự kết hợp giữa “color” (sắc màu) và “bloom” (bùng nổ), dẫn lối mọi người tham gia cuộc phiêu lưu của thời gian kỳ thú. Các tân sinh viên tiếp tục được hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đậm đà hương sắc qua các giai điệu ngọt ngào. Sự kết hợp giữa dòng nhạc dân gian và đương đại đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy cảm xúc trong lòng khán giả.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc nghệ thuật tại đêm Đại Nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece ảnh 3

Sợi dây kết nối nghệ thuật ấn tượng giữa âm hưởng dân gian và gam màu đương đại qua phần thể hiện ‘‘Duyên - Đầu mèo đuôi chuột’’ tại chương hai (Ảnh BTC)

Sau những phút giây bùng nổ với những tiết mục sôi động của hai chặng đầu, chương cuối mang tên: Masterpiece (kiệt tác nghệ thuật) với các tiết mục sâu lắng đã gợi nhắc những phút suy tư và chạm tới tâm hồn và trái tim các “tân họa sĩ”. Từ ca khúc ‘‘Còn gì đẹp hơn’’ và ‘‘Mẹ yêu con’’ giàu giá trị tinh thần, đến giai điệu ‘‘Đẩy xe bò’’ đậm nét truyền thống, chương trình đã kết nối quá khứ và hiện tại, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Góp phần làm đêm nhạc thêm hấp dẫn, sự góp mặt của hàng loạt các ca sĩ, nghệ sĩ là Wxrdie, Huyền Tâm Môn hay cặp bài trùng DJ Dtank và MC Marcuz đã khiến cho không khí hội trường bùng nổ hơn bao giờ hết. Ngay trong không gian “Thánh đường Học viện”, hàng loạt các bản hit đã đưa đêm nhạc hội trở thành một “concert” thu nhỏ, rộn ràng tiếng hò reo, vỗ tay của sinh viên trường Báo.

Đắm chìm trong không gian âm nhạc nghệ thuật tại đêm Đại Nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece ảnh 4

Nghệ sĩ khách mời Huyền Tâm Môn chinh phục trái tim khán giả với màn trình diễn “Lần hẹn hò đầu tiên”. (Ảnh BTC)
Đắm chìm trong không gian âm nhạc nghệ thuật tại đêm Đại Nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece ảnh 5

Phong cách âm nhạc độc đáo của nghệ sĩ khách mời Wxrdie đặc biệt trở thành điểm nhấn cho đêm đại nhạc hội Nhật Ký 20 - 2025. (Ảnh: BTC)

Chuyến hành trình mang tên ‘‘Masterpiece’’ của Nhật Ký 20 - 2025 đã khép lại với những phút giây đáng nhớ tại đêm nhạc hội. Bên cạnh đó, đêm nhạc còn chính là “những gam màu rực rỡ” đặc biệt tiếp thêm năng lượng cho các “tân họa sĩ” trong những tháng ngày đầu tiên trên giảng đường.

Hương Ly
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Nhật Ký 20 - 2025 tân sinh viên

