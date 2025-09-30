Đón chào tân binh khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(Ngày Nay) - Tối 24/9, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo (PR-ADs) đã tổ chức buổi gặp gỡ tân sinh viên - Meeting Day với tên gọi “Flags of Fellowship”. Sự kiện không chỉ là khởi đầu cho năm học mới mà còn trở thành cầu nối gắn kết và tiếp lửa cho các tân binh K45.

Meeting Day là sự kiện nội bộ của khoa PR-ADs, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi các bạn sinh viên có thể gặp gỡ, làm quen và trò chuyện cùng các thầy cô trong khoa. Qua chuỗi hoạt động của sự kiện, tân binh nắm bắt thêm thông tin về ngành học, chất lượng giảng dạy, cũng như hòa mình vào không gian đầy năng lượng và kết nối.

Chính sự nhiệt tình của những người giảng viên tâm huyết đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt cho ngày hội gặp mặt Meeting Day. Ngay từ những phút giây đầu tiên, hội trường đã tràn ngập trong niềm hân hoan và những tiếng vỗ tay rộn rã. Cảm xúc ấy càng thêm phần ý nghĩa khi sinh viên được lắng nghe những lời chia sẻ, động viên đầy xúc động đến từ các thầy cô trong khoa cho hành trình đại học sắp tới.

Bên cạnh sự góp mặt của thầy cô, Meeting Day còn là cơ hội để các bạn tân sinh viên chọn “lối chơi riêng” cho tập thể lớp của mình. Đây cũng chính là điểm nhấn trong chương trình khi từng lớp trong khoa sẽ khẳng định bản sắc thông qua các tiết mục văn nghệ, những màn kịch công phu và nhiệt huyết. Với tên gọi “ZootoPR”, các bạn lớp Quan hệ công chúng chuyên nghiệp (PR) K45 đã để lại ấn tượng với thước phim tái hiện lại hành trình đầy nỗ lực để chạm đến ước mơ mang tên AJC. Tiết mục khép lại với cảm xúc thăng hoa, khẳng định nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách sẽ là chìa khóa để bứt phá giới hạn bản thân và mở ra vô vàn cơ hội mới. Đại diện lớp PR K45, Bùi Khánh Linh chia sẻ: “Sau phần trình diễn của lớp thì em thấy rất tự hào vì chúng em đã được cháy hết mình trên sân khấu. Chúng em mong rằng sau này khoa có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động tập thể để bọn em có thể kết nối với nhau nhiều hơn”.

Nếu lớp Quan hệ công chúng chuyên nghiệp mang đến câu chuyện về hành trình vươn lên thì các bạn Quảng cáo K45 lại khéo léo lồng ghép ý nghĩa ngành học vào tiết mục “Quảng cáo thắp sáng trường Báo”. Những phân cảnh kịch đầu tiên của lớp giải đáp những băn khoăn, làm nổi bật giá trị và vai trò của Quảng cáo trong đời sống hiện đại. Tiết mục đã nhận được nhiều tràng pháo tay vang dội từ khán giả bởi sự dí dỏm nhưng sâu sắc trong kịch bản cùng cách thể hiện gần gũi, dễ mến.

Như một ngọn lửa bùng lên để đốt cháy những định kiến về ngành Quảng cáo, tiết mục sau đó bùng nổ với màn vũ đạo sôi động, cuốn hút, thể hiện cá tính và sự năng động của các tân hiệp sĩ. Chia sẻ sau chương trình, bạn Vũ Thị Hoài Thu (Quảng cáo K45) cho biết: “Qua tiết mục văn nghệ, chúng em mong muốn lan tỏa năng lượng nhiệt huyết của lớp cũng như mang đến cho mọi người góc nhìn chân thực và đa dạng hơn về ngành Quảng cáo”.

Bên cạnh đó, các lớp Truyền thông Marketing A1, Truyền thông Marketing A2 hay lớp Cử nhân Quốc tế Quảng cáo, PR và Thương hiệu (PRAB) cũng không hề kém cạnh khi mang đến những màn trình diễn chỉn chu, sáng tạo và bùng nổ cảm xúc. Từ âm nhạc, vũ đạo đến ý tưởng kịch bản đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và sức trẻ dồi dào của thế hệ tân binh. Tất cả đã góp phần làm nên một Meeting Day trọn vẹn, khẳng định sự nhiệt huyết và tài năng của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, phần Minigame cũng góp phần đẩy không khí chương trình lên cao trào khi các lớp hào hứng tranh tài qua những câu đố. Sự nhanh nhẹn, thông minh cùng tinh thần đồng đội đã tạo nên bầu không khí vừa kịch tính vừa sôi nổi, biến Meeting Day thành điểm hẹn đầy cảm hứng, nơi tân sinh viên PR-ADs thêm phần tự tin, sẵn sàng bước vào hành trình mới.

Meeting Day: “Flags of Fellowship” không chỉ là lời chào đón nồng nhiệt dành tặng K45 mà còn là minh chứng cho một môi trường học tập năng động, sáng tạo và rộng mở của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Đối với các bạn tân sinh viên, đây chắc chắn sẽ là một khởi đầu đáng nhớ, mở ra chuyến hành trình rực rỡ dưới mái nhà chung AJC.