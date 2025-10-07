Ghé thăm “Bảo tàng thu nhỏ” tại Photobooth Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece

(Ngày Nay) - Mới đây, Photobooth “Masterpiece” của sự kiện Nhật Ký 20 - 2025 đã được ra mắt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây sẽ là điểm hẹn để các bạn sinh viên "check in" ghi lại dấu ấn thanh xuân của mình.

Nhật Ký 20 là sự kiện thường niên do khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Tiếp nối thành công từ những mùa sự kiện trước, Ban Tổ chức Nhật Ký 20 - 2025: “Masterpiece” muốn đem đến cho các tân sinh viên một bảo tàng thanh xuân, nơi những tinh hoa nảy nở.

Không gian trưng bày với chủ đề “Masterpiece” gây ấn tượng nhờ cách phối màu mang đậm phong cách bảo tàng cổ điển. Nền xám pha be tạo cảm giác sang trọng, gợi nhớ những sảnh trưng bày châu Âu. Trên phông nền ấy, các khung tranh viền vàng làm điểm nhấn, nổi bật loạt bức họa rực rỡ màu sắc. Sự đối lập giữa tông nền trung tính và gam màu tươi sáng khiến từng tác phẩm trở thành điểm hút mắt, thể hiện đúng tinh thần “kiệt tác”. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian vừa cổ điển vừa gần gũi, như một “bảo tàng ký ức” lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ.

Đến với hoạt động Photobooth, các bạn tân sinh viên có cơ hội thỏa sức "thả dáng" cùng các đạo cụ độc đáo của chương trình. Cùng với đó, khi trải nghiệm những thử thách do Ban Tổ chức đưa ra, các bạn sẽ có cơ hội sở hữu tấm vé để tham dự Đêm nhạc hội của chương trình năm nay.

Bạn Hạnh Nguyễn - Phó Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Tổ chức sự kiện, cho biết: "Với tinh thần đoàn kết của cả ban cùng kinh nghiệm hoạt động các sự kiện lớn nhỏ thì bước sang năm thứ 11 này chúng mình vẫn tạo nên được một không gian Photobooth to, đẹp và hoành tráng tại trường Báo. Đặc biệt, cũng nhờ tài năng của các họa sĩ tài ba thì Nhật Ký 20 năm nay còn mang đến điều độc đáo hơn hết đó là các ấn phẩm hoàn toàn được vẽ tay cho dù là chi tiết nhỏ bởi chúng mình luôn muốn được gửi đến các bạn những gì chỉn chu nhất".

"Check in" photobooth Nhật Ký 20 - 2025: Masterpiece là hoạt động hấp dẫn đối với các bạn tân sinh viên Khoá 45 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình năm nay sẽ đem lại nhiều điều thú vị và đặc biệt đáng mong chờ là Đêm đại nhạc hội sắp tới tại hội trường lớn của Học viện.