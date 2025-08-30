Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(Ngày Nay) - Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh hứa tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo Bác; chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 30/8, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (bến Nhà Rồng).

Đoàn do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Đoàn đại biểu thành phố hứa tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo Bác; chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng; dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh tụ của giai cấp công nhân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam; tạo một bước ngoặt trong phong trào đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, góp phần quan trọng vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong người chiến sỹ cách mạng; là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em và bạn bè quốc tế.

Dịp này, Đoàn đã đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phố đi bộ Nguyễn Huệ).

Trước đó, Đoàn đại biểu thành phố đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố (Đồi không tên).

Tại đây, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm tỏ lòng biết ơn vô hạn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân. Sau đó, Đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương, tri ân các thế hệ lãnh đạo, lão thành cách mạng đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (Lạc Cảnh).

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã viếng, dâng hương, dâng hoa các các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Chính sách, Nghĩa trang Liệt sỹ khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh viếng, dâng hoa, dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ tại khu vực Bình Dương.

Dịp này, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân và nhiều đoàn đại biểu ở khắp nơi trong và ngoài thành phố cũng đã đến viếng và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng và tại Công viên tượng đài Bác Hồ (Phố đi bộ Nguyễn Huệ).